चकराता में गोली मारकर हत्या करने का मामला, मुकदमा दर्ज, केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर

ये मामला राजस्व क्षेत्र में दर्ज किया था, जिसको जिलाधिकारी की संस्तुति पर रेगुलर पुलिस को ट्रांफसर किया गया है.

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 13, 2026 at 8:31 PM IST

3 Min Read
विकासनगर: देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. हालांकि मामला दस जनवरी का है, जिसमें मुकदमा 12 जनवरी को दर्ज हुआ है. वहीं इस मामले को जिलाधिकारी की संस्तुति पर जांच के लिए रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है.

दरअसल, मशक गांव निवासी परशुराम पुत्र मदी ने तहसील चकराता आकर एक लिखित तहरीर दी थी. अपनी शिकायत में परशुराम ने बताया था कि 10 जनवरी को उसके पिता मदी पुत्र केसरू शाम के करीब 4 बजे खरोडा से छानी कुमरावा वापस आ रहे थे.

आरोप है कि अपनी बेटी अनीता से फोन पर बाते करते हुए मदी बीच रास्ते में विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान ग्राम हरटाड तहसील चकराता के नोता राम पुत्र भादू ने पहली गोली उसके पिता मदी के टांग पर मारी और दूसरी गोली सीधे सीने पर मारी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. वहीं, साक्ष्य छिपाने के आशय से गांव के कुछ लोगों ने बिना शव के परीक्षण (पोस्टमॉर्टम) कराए पिता का अंतिम संस्कार कर दिया.

वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल ने बताया कि मामले मे 12 जनवरी को परशुराम पुत्र मदी निवासी मशक तहसील चकराता के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी नोता राम पूत्र भादू निवासी ग्राम हरटाड तहसील चकराता के खिलाफ मुकदमा BNS की धारा 103 और 238 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल ने बताया कि मामला गंभीर प्रवृत्ति का हत्या से संबंधित होने के कारण विवेचना राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस के आदेश पारित है. मामले में जिलाधिकारी ने रेगुलर पुलिस को जांच सौंप दी है.

वहीं दूसरी ओर देहरादून जिले के राजस्व क्षेत्र त्यूणी के ग्राम भूठ में 6 दिसंबर 2026 को प्रकाश, संजय और संदीप की संदिग्ध परिस्थितियों मे हुई मृत्यु के संबंध में राजस्व पुलिस क्षेत्र त्यूणी पर BNS की धारा 130 (1) में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसे रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित किया गया है, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष त्यूणी अश्वनी बलूनी के सुपुर्द की गई है.

मृतकों को परिजनों ने परिक्षेत्रीय कार्यालय मे उपस्थित होकर उक्त अभियोग की विवेचना एसआईटी से कराए जाने का निवेदन किया गया था. प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप द्वारा पंकज गैरोला पुलिस अधीक्षक विकासनगर देहरादून के नेतृत्व मे एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमे विवेचक के अतिरिक्त भास्कर लाल साह, क्षेत्राधिकारी विकासनगर और विनोद गुसाईं प्रभारी निरीक्षक विकासनगर को नियुक्त किया गया है. एसआईटी को प्रकरण की निष्पक्ष जांच करने के लिए निर्देशित किया गया है.

