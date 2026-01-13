ETV Bharat / state

चकराता में गोली मारकर हत्या करने का मामला, मुकदमा दर्ज, केस रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर

विकासनगर: देहरादून जिले के चकराता क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. हालांकि मामला दस जनवरी का है, जिसमें मुकदमा 12 जनवरी को दर्ज हुआ है. वहीं इस मामले को जिलाधिकारी की संस्तुति पर जांच के लिए रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है.

दरअसल, मशक गांव निवासी परशुराम पुत्र मदी ने तहसील चकराता आकर एक लिखित तहरीर दी थी. अपनी शिकायत में परशुराम ने बताया था कि 10 जनवरी को उसके पिता मदी पुत्र केसरू शाम के करीब 4 बजे खरोडा से छानी कुमरावा वापस आ रहे थे.

आरोप है कि अपनी बेटी अनीता से फोन पर बाते करते हुए मदी बीच रास्ते में विश्राम कर रहे थे. इसी दौरान ग्राम हरटाड तहसील चकराता के नोता राम पुत्र भादू ने पहली गोली उसके पिता मदी के टांग पर मारी और दूसरी गोली सीधे सीने पर मारी गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. वहीं, साक्ष्य छिपाने के आशय से गांव के कुछ लोगों ने बिना शव के परीक्षण (पोस्टमॉर्टम) कराए पिता का अंतिम संस्कार कर दिया.

वहीं इस मामले में नायब तहसीलदार चकराता राजेंद्र लाल ने बताया कि मामले मे 12 जनवरी को परशुराम पुत्र मदी निवासी मशक तहसील चकराता के प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी नोता राम पूत्र भादू निवासी ग्राम हरटाड तहसील चकराता के खिलाफ मुकदमा BNS की धारा 103 और 238 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.