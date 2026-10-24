ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तंत्र-मंत्र वाली फोटो वायरल होने के मामले में मुकदमा दर्ज, जानें मामला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वायरल होने के मामले में मुकदमा दर्ज. ( ईटीवी भारत )

मऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तंत्र-मंत्र वाली फोटो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के मामले में जनपद मऊ के थाना दोहरीघाट में मुकदमा दर्ज किया गया है.

इस प्रकरण में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2) के तहत अभियोग पंजीकृत कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वायरल होने के मामले में मुकदमा दर्ज. (ईटीवी भारत)

अज्ञात के ख़िलाफ़ दर्ज़ हुआ मुक़दमा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तंत्र-मंत्र वाली फोटो से संबंधित तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के प्रकरण में थाना दोहरीघाट पर मुक़दमा अपराध संख्या 243/26 दर्ज किया गया है. इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध धारा 353(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है.

पुलिस कर रही मामले की विवेचना पुलिस के अनुसार, प्रकरण की जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल की जा रही है. पुलिस का कहना है कि विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि वायरल फोटो में पीएम मोदी की फोटो के साथ तंत्र-मंत्र क्रिया हुई है. उसमें नारियल-नीबू आदि लगाया हुआ है. सोशल मीडिया पर ये तस्वीर वायरल हो रही है.