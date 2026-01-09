ETV Bharat / state

नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग में बाल-बाल बचा फाइनेंस कारोबारी, पानी पी रहे युवक पर लगे छर्रे

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर कस्बे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कारोबारी पर गोली चला दी. हालांकि फाइनेंस कारोबारी की किस्मत अच्छी रही कि उसे गोली नहीं लगी और गोली के छर्रे दीवार पर टकरा कर नल पर पानी पी रहे एक युवक की कमर में जा घुसे, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. हालांकि पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वहीं इस घटना को लेकर कस्बे में अफरा-तफरी का माहौल है.

जानकारी के मुताबिक भगवानपुर कस्बा निवासी आदी राणा नामक व्यक्ति फाइनेंस कारोबारी है. बताया गया है कि गुरुवार की शाम आदी राणा कस्बे के बाजार से होते हुए अपने घर जा रहा था, इसी दौरान गली के पास एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश आए, इससे पहले कि फाइनेंस कारोबारी आदि राणा कुछ समझ पाते बदमाशों ने उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी. हालांकि बाइक सवार बदमाशों का निशाना चूक गया और गोली दीवार से जा टकराई, वहीं गोली से निकलने वाले छर्रे पास में ही नल पर पानी पी रहे एक युवक भूरा की कमर में घुस गए और वह घायल हो गया.