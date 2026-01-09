नकाबपोश बदमाशों की फायरिंग में बाल-बाल बचा फाइनेंस कारोबारी, पानी पी रहे युवक पर लगे छर्रे
रुड़की में नकाबपोश बदमाशों ने फाइनेंस कारोबारी पर फायरिंग की. लेकिन फाइनेंस कारोबारी इस घटना में बाल-बाल बच गया.
Published : January 9, 2026 at 10:05 AM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर कस्बे में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब दो बाइक सवार बदमाशों ने एक फाइनेंस कारोबारी पर गोली चला दी. हालांकि फाइनेंस कारोबारी की किस्मत अच्छी रही कि उसे गोली नहीं लगी और गोली के छर्रे दीवार पर टकरा कर नल पर पानी पी रहे एक युवक की कमर में जा घुसे, घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार बदमाश मौके से तमंचा लहराते हुए फरार हो गए. हालांकि पूरा घटनाक्रम पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, वहीं इस घटना को लेकर कस्बे में अफरा-तफरी का माहौल है.
जानकारी के मुताबिक भगवानपुर कस्बा निवासी आदी राणा नामक व्यक्ति फाइनेंस कारोबारी है. बताया गया है कि गुरुवार की शाम आदी राणा कस्बे के बाजार से होते हुए अपने घर जा रहा था, इसी दौरान गली के पास एक बाइक पर सवार दो नकाबपोश बदमाश आए, इससे पहले कि फाइनेंस कारोबारी आदि राणा कुछ समझ पाते बदमाशों ने उनके ऊपर तमंचे से फायरिंग कर दी. हालांकि बाइक सवार बदमाशों का निशाना चूक गया और गोली दीवार से जा टकराई, वहीं गोली से निकलने वाले छर्रे पास में ही नल पर पानी पी रहे एक युवक भूरा की कमर में घुस गए और वह घायल हो गया.
वहीं गली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन आसपास के लोगों के पहुंचने से पहले ही बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, वहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि दो नकाबपोश बदमाश एक बाइक सवार हैं और फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं. वहीं पीड़ित द्वारा पुलिस को इस मामले में तहरीर दी गई है. पीड़ित आदी राणा द्वारा दी गई तहरीर में बताया गया है कि फायरिंग करने वाले युवक रुहालकी और प्रताप कॉलोनी के रहने वाले हैं. भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी का कहना है कि इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी.
