हमीरपुर: तमंचे के बल पर किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की मां ने भी इस वारदात में उसका साथ दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 5:51 PM IST
हमीरपुर: जनपद में तमंचे के बल पर एक किशोरी को अगवा करके और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म के आरोपों की प्रारंभिक जांच में पुष्टि नहीं हुई है. फिलहाल विवेचना जारी है.
जानकारी के अनुसार, घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. पीड़िता के अनुसार, वह सोमवार की रात अपनी मां के साथ शौच के लिए बाहर गई थी. इसी दौरान आरोपी सत्येंद्र उसे तमंचा दिखाकर जबरन उठाकर अपने घर ले गया. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी की मां ने उसे कमरे में बंद कर दिया, जिसके बाद सत्येंद्र ने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने धमकी दी कि यदि उसने घटना की जानकारी किसी को दी तो उसके पिता और भाई को जान से मार देगा. बाद में मौका मिलने पर वह वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.
घटना की जानकारी मिलने पर परिजन किशोरी को लेकर सुमेरपुर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजते हुए नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
थाना प्रभारी सुमेरपुर पवन पटेल ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की विवेचना की जा रही है. सोशल मीडिया पर प्रसारित दुष्कर्म संबंधी आरोपों की प्रारंभिक जांच में अभी पुष्टि नहीं हुई है. मेडिकल रिपोर्ट, साक्ष्यों और विवेचना में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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