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आगरा में ट्रांसपोर्टर की मौत मामले में मुकदमा दर्ज, परिजनों ने जताया जीएसटी अफसरों पर हत्या की साजिश का शक

आगरा : ट्रांसपोर्टर असगर अली की मौत मामले में शाहगंज थाना में अज्ञात कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले में ट्रांसपोर्टर के बेटे अब्दुल ने जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति डॉ. अजय पाल, चालक दिनेश सोलंकी समेत पांच लोग पर साजिश का शक जाहिर किया है. शाहगंज थाना पुलिस ने पांच दिन बाद मुकदमा दर्ज करके कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

शाहगंज थाना में भोगीपुरा क्षेत्र की मेवाती गली निवासी ट्रांसपोर्टर असगर अली गंभीर रूप से घायल अवस्था में चार अप्रैल की सुबह मलका चबूतरा के पास पड़े मिले थे. असगर तीन अप्रैल की रात अपने चालक लोकेंद्र के साथ ट्रक लेकर जयपुर के लिए निकले थे. जीएसटी टीम ने उनका ट्रक फतेहपुर सीकरी में पकड़ लिया था. जीएसटी टीम की अधिकारी रेशु त्रिपाठी ने ट्रांसपोर्टर असगर अली को ट्रक से उतार दिया था.

इसके बाद रात करीब दो बजे तक ट्रांसपोर्टर असगर अली की परिजन से बात हुई थी. अगली सुबह शव मिला तो ट्रांसपोर्टर के बेटे अब्दुल ने पिता की मौत पर जीएसटी अधिकारी निवेदिता सिंह, उनके पति डॉ. अजय पाल, चालक दिनेश सोलंकी, रवि यादव और कामरान वारिसी पर शक जताया था.

पुलिस ने छानबीन की और ट्रांसपोर्टर असगर अली की हादसे में मौत का सीसीटीवी फुटेज मिला. जिस पर पुलिस ने ट्रांसपोर्टर की मौत को सड़क हादसा बताया था, लेकिन परिजन इससे सहमत नहीं थे. घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार सड़क किनारे चल रहे असगर अली को टक्कर मारकर भागती दिखाई दे रही है.