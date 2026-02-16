ETV Bharat / state

बरेली में सहेलियों ने दिया नशीला पदार्थ, भाई ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

रेप मामले में पुलिस ने परिवार के पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस. ( Photo Credit; ETV Bharat )