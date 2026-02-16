ETV Bharat / state

बरेली में सहेलियों ने दिया नशीला पदार्थ, भाई ने किया रेप, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

बेहोश होने पर सहेलियां अपने घर ले गईं, जहां उनके भाई ने दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया.

रेप मामले में पुलिस ने परिवार के पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस.
रेप मामले में पुलिस ने परिवार के पांच लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 16, 2026 at 10:01 PM IST

बरेली : नवाबगंज थाना क्षेत्र में कक्षा 10 की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुख्य आरोपी अनस समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के अनुसार, छात्रा स्कूल के वार्षिकोत्सव में शामिल होने गई थी. कार्यक्रम के बाद उसकी दो सहेलियों ने जरूरी काम का हवाला देकर उसे अपने घर चलने के लिए कहा. आरोप है कि मना करने पर उसे कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया, जिससे वह बेसुध हो गई.

तहरीर में कहा गया है कि बेसुध अवस्था में छात्रा को सहेलियां अपने घर ले गईं, जहां उनके भाई अनस ने उसके साथ दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना लिया. बाद में वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने का दबाव बनाया गया.

पीड़िता के पिता, जो उत्तराखंड में नौकरी करते हैं, घटना की जानकारी मिलने पर नवाबगंज थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी. पुलिस ने आरोपी अनस, उसकी दो नाबालिग बहनों तथा माता-पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

सीओ निलेश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने नवाबगंज थाने पर आकर दुष्कर्म की शिकायत की थी. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अनस, उसकी दो नाबालिग बहनें, मां बाप सहित पांच लोगों के खिलाफ अपहरण सहित पॉस्को सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना का मुख्य आरोपी अनस को पुलिस ने हिरासत में लिया है. घटना में अग्रिम कार्रवाई जारी है.

