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रिश्ते तार-तार! ससुर पर रेप का आरोप, पति ने फोन पर दिया तीन तलाक; पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: बहराइच जिले से एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने अपने ससुर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता का कहना है कि जब उसने इस घिनौनी हरकत का विरोध किया और अपने पति से शिकायत की तो पति ने न्याय देने के बजाय फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया. अब पीड़िता ने थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है. ससुर पर रेप का आरोप, पति ने फोन पर दिया तीन तलाक (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना रूपईडीहा थाना क्षेत्र की है, जहां पीड़िता अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें पीड़िता ने बताया है कि उसका निकाह 4 नवंबर 2023 को हुआ था. शादी के दो साल तक तो सब सही रहा, लेकिन पिछले एक साल में उसके साथ उसके ससुर ने कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया है. पीड़िता ने इसका विरोध करते हुए अपने शौहर से शिकायत की. इस पर शौहर ने भी धमकी देकर किसी से न बताने की बात कही. साथ ही कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसको जान से मार देगा.