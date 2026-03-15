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महिला मित्र पर फब्तियां कसने का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, युवकों ने हमला कर किया घायल

रुद्रपुर में युवक के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है.

Youth Attempted Murde
प्रतीकात्मक फोटो (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 15, 2026 at 11:36 AM IST

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रुद्रपुर: जिले के रुद्रपुर में एक युवक पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है. युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी महिला मित्र के साथ अभद्र टिप्पणी और छेड़छाड़ का विरोध करने पर तीन युवकों ने उस पर स्टील पाइप से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर में जानलेवा हमला किए जाने के मामले में पीड़ित युवक ने कोतवाली रुद्रपुर में तहरीर देकर तीन युवकों पर हमला करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार भूरारानी निवासी एक युवक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 12 मार्च रात वह अपनी महिला मित्र के साथ खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रहा था. इसी दौरान नवीनखेड़ा क्षेत्र के एक फार्म पर रहने वाले पिंटू, उमेश और चंदन वहां आ गए. युवक का आरोप है कि तीनों युवक उसकी महिला मित्र को देखकर फब्तियां कसने लगे और उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करने लगे.

जब युवक ने इसका विरोध किया और उन्हें ऐसा करने से रोका, तो तीनों आरोपी एकजुट होकर उस पर हमला करने लगे.पीड़ित के अनुसार आरोपियों ने स्टील के पाइप से उसके सिर पर जोरदार वार किया, जिससे उसका सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. गंभीर चोट लगने के कारण वह बेहोश हो गया. इसके बाद आरोपी उसे अधमरा हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. युवक ने आरोप लगाया कि जाते समय आरोपियों ने उसे धमकी दी कि यदि उसने पुलिस में शिकायत की तो उसे जान से मार दिया जाएगा और कहा कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता. घटना के बाद घायल युवक को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर पर छह टांके लगाए.

इसके अलावा उसके चेहरे, हाथ, पीठ, कंधे, आंख के नीचे और कोहनी पर भी गंभीर चोटें आई हैं.पीड़ित ने पुलिस से मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. एसएसआई अनिल जोशी ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

पढ़ें-रुद्रपुर में हनीट्रैप का मामला, युवक का बनाया अश्लील वीडियो, बंधक बनाकर पैसे वसूले

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