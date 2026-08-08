ETV Bharat / state

श्रावस्ती में बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर धरना देना पड़ा भारी; पांच नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ FIR, पुलिस जांच में जुटी

श्रावस्ती : थाना गिलौला क्षेत्र के बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम कर नारेबाजी करने का मामला अब कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है. पुलिस ने मामले में पांच नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने सड़क जाम कर सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने का आरोप लगाया है.

गिलौला थाना प्रभारी आशीष वर्मा ने बताया कि पांच लोगों को नामजद किया गया है और कुछ लोगों को अज्ञात किया गया है. विवेचना जारी है, जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस मीडिया सेल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, थाना गिलौला क्षेत्र अंतर्गत भारतीय किसान अराजनैतिक दल के पदाधिकारी एवं सदस्य ब्लाॅक गिलौला के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग NH-730 बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर धरना देकर सड़क जाम कर नारेबाजी कर रहे थे. जिससे आवागमन बाधित हुआ तथा विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हो गई.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, थाना गिलौला पुलिस व खंड विकास अधिकारी एवं नायब तहसीलदार ने धरना दे रहे व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनके द्वारा मार्ग अवरुद्ध कर नारेबाजी जारी रखी गई. प्राप्त तहरीर के आधार थाना गिलौला पर मु.अ.सं. 143/2026 धारा 126(2), 223, 270 व 189(2) बीएनएस तथा 8B राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है.