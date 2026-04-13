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NCERT की किताबों को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

समाजसेवी आशीष कुमार झा सोशल मीडिया पर एनसीईआरटी किताबों को लेकर भ्रम फैलाने पर पुलिस को तहरीर देकर आरोपी पर कार्रवाई की मांग की.

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एनसीईआरटी किताबों को लेकर भ्रम फैलाने पर मुकदमा दर्ज (Photo- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 13, 2026 at 7:37 AM IST

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हरिद्वार: सरकारी स्कूलों की पुस्तकों को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो वायरल करने का मामला सामने आया है. इस मामले में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर उत्तराखंड सरकार और शिक्षा विभाग को बदनाम करने की कोशिश की गई. पुलिस ने आईटी एक्ट में मुकदमा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार के शिवालिक नगर निवासी आशीष कुमार झा ने रानीपुर कोतवाली पुलिस को शिकायत देकर बताया कि सोशल मीडिया पर मोहम्मद खालिद खान नाम के व्यक्ति ने अकाउंट बनाया हुआ है और उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छह की क्यूरियोसिटी पुस्तक को लेकर वीडियो प्रसारित किया है. वीडियो में उसने दिल्ली NCERT और उत्तराखंड राज्य में NCERT में प्रकाशित पुस्तक की तुलना करते हुए घोटाले का आरोप लगाया है. वीडियो में पुस्तकों की कीमत बढ़ाने को लेकर जनता को गुमराह करने और शिक्षा व्यवस्था पर अविश्वास पैदा करने का प्रयास किया गया है.

शिकायत में यह भी बताया गया कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की पुस्तकों को विधिवत अनुमति लेकर प्रकाशित करता है और प्रत्येक प्रति पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है. सीमित संख्या में छपाई, जीएसटी, परिवहन और वितरण जैसे खर्चों के कारण कीमत में अंतर स्वाभाविक है. आरोप लगाया कि सरकार की छवि को खराब करने का प्रयास भी किया गया है, इसलिए ऐसा करने वाले आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

बता दें कि आशीष कुमार झा समाजसेवी संस्था चलाते हैं और गरीब बच्चों को पढ़ाने से लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हैं. उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो उसने सोशल मीडिया से वीडियो को हटा लिया है. उन्होंने मांग की है कि पुलिस इस मामले में जांच करें और ऐसा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. वहीं रानीपुर कोतवाली प्रभारी मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर अकाउंट कौन चला रहा है, इसकी भी जांच की जा रही है.

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