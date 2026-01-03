ETV Bharat / state

शैतान बना राजमिस्त्री, नाबालिग की अस्मत लूटी, फिर दोस्तों को परोस दिया

नाबालिग की अस्मत लूटी. ( ETV Bharat )

सोनभद्र: सोनभद्र के ओबरा थाना क्षेत्र के भलुआ टोला गांव में नाबालिग आदिवासी किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है. घटना बीते 30 दिसम्बर की है, जब पीड़िता ने पुलिस को सूचना दी. इस मामले में पुलिस ने शनिवार को एक नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले को लेकर छानबीन कर रही है. मिली जानकारी के अनुसार लड़की नाबालिग थी और अनुसूचित जनजाति की है. वो मजदूरी करती है. घटना तीन दिन पहले रात के समय की बताई जा रही है, जब उसका परिचित एक राजमिस्त्री पप्पू उर्फ बिंदु यादव उसको मजदूरी कराने के बहाने बहला-फुसला कर कहीं दूसरी जगह ले गया था. जानकारी के मुताबिक पहले तो उसने पीड़िता के साथ खुद दुष्कर्म किया फिर अपने पहचान के दो लोगों को बुलाया. उन दोनों ने भी युवती के साथ बुरा काम किया. फिर सब मौके से फरार हो गए.