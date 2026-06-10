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उन्नाव में संत की संदिग्ध मौत; आक्रोशित लोगों ने जाम लगाया, पुलिस ने 3 आरोपी हिरासत में लिए

उन्नाव: बांगरमऊ नगर में मंगलवार दोपहर एक संत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत हो गई. घटना से आक्रोशित लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हरदोई-उन्नाव मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया. आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की.

सीओ बांगरमऊ संतोष सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर तीन नामजद आरोपियों को हिरासत में लिया है. पूछताछ शुरू कर दी गई है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

उन्होंने बताया कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नगर में स्थिति सामान्य है. पुलिस-प्रशासन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है.

कौन थे बाबा मिलन दास: पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, कस्बा बांगरमऊ के मोहल्ला घूरे टोला निवासी बाबा मिलन दास उर्फ मिलन अर्कवंशी (45) पुत्र रामबली अर्कवंशी अविवाहित थे और संत जीवन व्यतीत कर रहे थे. मंगलवार दोपहर वह नगर के पुरबिया टोला क्षेत्र में पहुंचे थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद उनके साथ मारपीट की घटना हुई.

लोगों ने लगाया जाम: गंभीर हालत में उन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांगरमऊ लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए. संत की मौत से नाराज लोगों ने अस्पताल के सामने हरदोई-उन्नाव मार्ग पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.