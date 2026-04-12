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कोर्ट के आदेश पर नगर परिषद प्रशासक व पूर्व आयुक्त पर कोतवाली में केस दर्ज , जानिए क्या है मामला

बाड़मेर: शहर के पॉश कॉलोनी में स्थित नगर परिषद के स्वामित्व के बेशकीमती एक भूखंड के नीलामी मामले को लेकर कोर्ट के आदेश पर बाड़मेर प्रशासक (एडीएम) राजेंद्रसिंह चांदावत, तत्कालीन आयुक्त (यूआईटी सचिव) श्रवणसिंह राजावत ओर मगाराम के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है. कोतवाली थाने के एसआई गोविंदराम के अनुसार कोर्ट आदेश पर मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इन पर आरोप है कि नगर परिषद के कर्मचारी रहते मगाराम ने महावीर नगर में नगर परिषद के बेशकीमती भूखंड नीलाम नहीं की बल्कि निजी फायदे के लिए बेच दी. इसमें तत्कालीन आयुक्त श्रवणसिंह राजावत और प्रशासन राजेन्द्र सिंह चांदावत की भी मिलीभगत रही.

एफआईआर के अनुसार परिवादी सज्जनसिंह ने नगरपरिषद के प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्रसिंह, आयुक्त श्रवणसिंह राजावत और मगाराम सहित अन्य आरोपियों ने नगरपरिषद के स्वामित्व वाली बेशकीमती जमीन (महावीर नगर स्थित जे-08 भूखंड) को नीलाम कर राजकोष में पैसा जमा करने के बजाय, उसे निजी स्वार्थ के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खुर्द-बुर्द कर दिया. इस पूरे मामले को लेकर परिवादी ने 3 मई 2025 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट पेश दी थी लेकिन एफआईआर दर्ज नही हुई. जिसके बाद परिवादी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ओर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के समक्ष गुहार लगाई. अदालत के कड़े रुख के बाद अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.