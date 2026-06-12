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सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी को लेकर भ्रामक पोस्ट; कानपुर में 3 लोगों पर केस दर्ज

कानपुर: साइबर क्राइम थाने में समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भ्रामक सामग्री पोस्ट करने का मामला दर्ज हुआ है. पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत और मनगढ़ंत जानकारियां साझा करके अदिति यादव की सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए जांच शुरू कर दी है.

मामला 9 जून को सामने आए एक वायरल पोस्ट से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर भारत कुमार पटेल नाम की एक सोशल मीडिया आईडी से साझा किया गया था. इस पोस्ट में एक एडिटेड तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए अदिति यादव पर चोरी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन दावे किए गए थे. शिकायत में कहा गया है कि इस तरह के दुष्प्रचार का एकमात्र उद्देश्य समाज में उनकी छवि को धूमिल करना था.