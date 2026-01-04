ETV Bharat / state

हरिद्वार में दिल्ली की महिला से दुष्कर्म, ताबीज का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम, मुकदमा दर्ज

हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में दिल्ली की महिला से रेप के आरोपी शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

हरिद्वार में दिल्ली की महिला से दुष्कर्म (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 4, 2026 at 12:06 PM IST

हरिद्वार: एक युवक ने दिल्ली निवासी एक महिला को ताबीज दिलाकर बीमारी दूर भगाने का झांसा दिया और हरिद्वार लाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता का आरोप है कि उसे शराब पिलाकर कई बार दुष्कर्म किया और अब आरोपी उस पर पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है. हालांकि, महिला ने दिल्ली में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. लेकिन घटना स्थल हरिद्वार का होने के कारण ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने भी जीरो एफआईआर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, दिल्ली निवासी महिला ने दिल्ली के सब्जी मंडी थाने में अपनी शिकायत देकर बताया कि वो कई दिनों से बीमार चल रही थी. कुछ समय पहले किसी व्यक्ति ने उसे यह कहकर डरा दिया था कि उस पर कोई साया है. जिसकी वजह से वह लंबे समय से बीमार चल रही है. इसी दौरान सोनू सिंह नाम का युवक, उसके घर आता-जाता था. आरोपी सोनू दिल्ली के सुभाषनगर का रहने वाला है. सोनू ने भरोसा दिलाया कि हरिद्वार में विशेष ताबीज बनवाने से उसकी परेशानी दूर हो जाएगी.

पीड़िता ने अनुसार, 28 नवंबर को सोनू सिंह उसे हरिद्वार ले आया. इस दौरान उसकी बुआ की बेटी और सोनू का एक दोस्त भी साथ था. आरोप है कि हरिद्वार पहुंचने के बाद सोनू पीड़ित महिला को ज्वालापुर रेलवे स्टेशन स्थित अपने रिश्तेदार के घर ले गया. वहां, उसने महिला को शराब पिलाई और नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया. होश में आने पर जब उसने विरोध किया तो आरोपी शादी का दबाव बनाने लगा. इसके बाद वो कहीं से उसे ताबीज दिलाकर वापस ले गया.

महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी लगातार उस पर अपने पति को छोड़ने का दबाव बना रहा है, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान है. ऐसा न करने पर पति को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि दिल्ली में दर्ज जीरो एफआईआर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

