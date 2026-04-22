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संतकबीरनगर: थानाध्यक्ष समेत पूरा थाना फूंकने की धमकी देने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर भूलकर भी न करें ऐसी गलती

पुलिस ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, भड़काऊ या कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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महिला ने थानाध्यक्ष समेत पूरे थाने को फूंकने की दी थी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 5:41 PM IST

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संतकबीरनगर: सोशल मीडिया पर कानून की मर्यादा लांघना और पुलिस-प्रशासन को खुली चुनौती देना एक महिला के लिए मुसीबत बन गया है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अब पुलिस मामले की विस्तृत जांच और अन्य तथ्यों को खंगालने में जुटी है.

दरअसल, मामला मेंहदावल थाना क्षेत्र का है, जहां गीता निषाद नामक फेसबुक आईडी से एक वीडियो पोस्ट किया गया था, जिसमें महिला ने न केवल आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया था, बल्कि बेहद आक्रामक लहजे में मेंहदावल थानाध्यक्ष समेत पूरे थाने को आग के हवाले करने की धमकी दे डाली थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई. मेंहदावल पुलिस ने आरोपी महिला के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 353(2), 352 और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महिला की सटीक पहचान और स्थान की जांच कर रही है, ताकि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जा सके. इस संबंध में थानाध्यक्ष मेंहदावल ने आमजन को कड़ा संदेश देते हुए अपील की है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, भड़काऊ या कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच और अन्य तथ्यों को खंगालने में जुटी है.

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