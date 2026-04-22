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संतकबीरनगर: थानाध्यक्ष समेत पूरा थाना फूंकने की धमकी देने वाली महिला पर मुकदमा दर्ज, सोशल मीडिया पर भूलकर भी न करें ऐसी गलती

महिला ने थानाध्यक्ष समेत पूरे थाने को फूंकने की दी थी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा ( Photo Credit; ETV Bharat )