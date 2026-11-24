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देहरादून में लॉकर से 50 लाख के जेवर गायब करने का आरोप, पत्नी और बैंक मैनेजर समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लॉकर से लाखों रुपये के गहने गायब होने पर बैंक मैनेजर समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज. ( PHOTO-ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी बैंक कर्मचारी है. पत्नी एक फरवरी 2026 को 12 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई थी. इसके बाद शिकायकर्ता ने जमीन खरीदने के लिए बैंक से अपनी एफडी तुड़वाई और 18 मार्च को अन्य बैंक के खाते में रकम जमा कर दी.