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UPCL प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ केस, जानिये वजह

देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र के कारगी चौक के पास साल 2023 में 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर दोनों हाथ गंवाने वाले वाहन चालक की शिकायत पर अब यूपीसीएल (UPCL) प्रबंधन के खिलाफ कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. अदालत के निर्देश पर कोतवाली पटेल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार रुद्रप्रयाग निवासी पिंकू लाल ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई है कि 23 अक्टूबर 2023 को वह अपना वाहन लेकर देहरादून के कारगी चौक के पास एक प्रतिष्ठान में सामान उतारने पहुंचे थे. वाहन से उतरते ही वह वहां से गुजर रही यूपीसीएल की 33 केवी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. हादसे में वह गंभीर रूप से झुलस गए. उन्हें पहले देहरादून के अस्पताल और बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनके दोनों हाथ काटने पड़े.

पीड़ित का आरोप है कि घटना स्थल पर हाईटेंशन लाइन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं थी. जिसके कारण यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा दुर्घटना के बाद लंबे समय तक इलाज और पुनर्वास में व्यस्त रहने के कारण तत्काल शिकायत दर्ज नहीं करा सके. उसके बाद में कोतवाली पटेल में शिकायत करने का प्रयास भी किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली.