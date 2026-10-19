ETV Bharat / state

रुड़की में दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एफआर लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप

कोतवाली गंगनहर ( फोटो- ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में दो उप निरीक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों उप निरीक्षकों पर दर्ज मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत लेने और आरोपी को गोली मारकर जेल भेजने की धमकी देने के आरोप लगे हैं. हालांकि, एसपी देहात की जांच में दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था. इसके बावजूद मुकदमा दर्ज होने में 16 महीने लग गए.

क्या था मामला? बता दें कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के निरपुड़ा गांव निवासी निश्चय राणा की शिकायत पर तत्कालीन विवेचक मनदीप सिंह और उप निरीक्षक बलवंत पंवार के खिलाफ कार्रवाई की गई है. शिकायतकर्ता ने दोनों पुलिसकर्मियों पर अलग-अलग समय में रिश्वत लेने और अतिरिक्त रकम के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है.