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चित्तौड़गढ़ में दो राशन डीलर पर 25 टन गेहूं के गबन का मामला दर्ज, लाइसेंस निरस्त

पुलिस ने दोनों मामलों केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

EMBEZZLEMENT OF RATIONS, MISAPPROPRIATION 25 TONNES WHEAT
पुलिस अधीक्षक कार्यालय चित्तौड़गढ़. (ETV Bharat CHITTORGARH)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 11, 2026 at 3:37 PM IST

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चित्तौड़गढ़ः जिला रसद विभाग की जांच में गबन पाए जाने पर प्रवर्तन अधिकारी की ओर से शंभूपुरा थाने में दो उचित मूल्य दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है. दोनों दुकानों पर लाखों रुपए का राशन गबन कर निजी लाभ लेने का आरोप है. रसद विभाग ने दोनों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं. दोनों दुकानदारों पर करीब 25 टन गेहूं के गबन का आरोप है.

शंभूपुरा थानाधिकारी धर्मराज मीणा ने बताया कि पुलिस थाने पर रसद विभाग चित्तौड़गढ़ से प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि आरोपी जनक कंवर, उचित मूल्य दुकान चित्तौड़गढ़ तहसील के गिलुण्ड की 7 जुलाई 2025 को आकस्मिक जांच की. इसमें दुकान बंद पाई गई. उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर माह में सिर्फ 2-3 दिन ही दुकान खोलता है. जांच में गड़बड़ी मिलने पर 18 जून को डीएसओ ने आदेश जारी कर डीलर को निलंबित किया.

पढ़ेंः चित्तौड़गढ़ में राशन डीलर का घोटाला, 9672 किलो गेहूं किया गायब, FIR दर्ज

निलंबन के बाद चार्ज आदान-प्रदान के समय POS मशीन में 25,436 किलोग्राम गेहूं दर्ज था, लेकिन मौके पर केवल 1384 किलोग्राम गेहूं ही सुपुर्द किया गया. इस प्रकार 24,052 हजार किलोग्राम गेहूं गबन की श्रेणी में आया. इस संबंध में 10 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किया गया. इसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर, जिला रसद अधिकारी ने 19 मार्च 2026 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया. थानाधिकारी ने बताया कि पुलिस ने प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट पर मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज किया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

चिकसी में 232.95 क्विंटल गेहूं गबनः थानाधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी सुमन तिवारी ने एक और रिपोर्ट चिकसी के राशन डीलर के खिलाफ दी है. इसमें बताया कि गौरव सरगरा, उचित मूल्य दुकान चिकसी 23 मई 2025 को जांच में बंद मिली थी. डीलर का मोबाइल भी बंद था. उपभोक्ताओं ने बताया कि डीलर घर-घर जाकर अंगूठे लगवा लेता है लेकिन राशन नहीं देता. इस पर उसे 18 जून 2025 को निलंबित किया गया. चार्ज आदान-प्रदान में POS मशीन में 232.95 क्विंटल गेहूं दर्ज था, लेकिन शून्य मात्रा सुपुर्द की गई. इस पर 10 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी किया गया. इसके जवाब में डीलर ने बीमारी और पारिवारिक समस्या का हवाला दिया. मामले में जिला रसद अधिकारी ने 19 मार्च 2026 को प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया. पुलिस ने दोनों मामलों केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

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MISAPPROPRIATION 25 TONNES WHEAT
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राशन डीलरों पर गबन का आरोप
RATION DEALERS IN CHITTORGARH

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