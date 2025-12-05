ETV Bharat / state

जींद यौन उत्पीड़न केस: CRSU के दो प्राध्यापकों पर FIR, जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित

यह है मामलाः चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की छात्राओं ने आरोप लगाया कि प्राध्यापकों ने कक्षा के दौरान और कक्षा के बाहर अशोभनीय और अश्लील टिप्पणियां की. छात्राओं से बार-बार अनुचित व्यक्तिगत प्रश्न पूछे गए. एक छात्रा से आपत्तिजनक बातें कही गई. कई छात्राओं के पहनावे, शरीर और दिखावे पर व्यक्तिगत सैक्सुअल कमेंट किए गए. आंतरिक अंक और उपस्थिति को हथियार बना कर अनुचित दबाव बनाया गया.

प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्जः गठित कमेटी ने विश्वविद्यालय की आंतरिक कमेटी से विचार-विमर्श और महिला आयोग हरियाणा की अध्यक्ष रेणू भाटिया के निर्देशानुसार और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायत आधार पर कार्रवाई करते हुए सदर थाना पुलिस ने बर्खास्त किए गए प्राध्यापक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. एसपी कुलदीप सिंह ने स्पष्ट किया कि "जींद पुलिस महिला विरुद्ध अपराधों को लेकर गंभीर है और सूचना प्राप्ति के साथ तुरंत प्रभाव से कार्यवाही अमल में लाई जाती है."

जींद यौन उत्पीड़न केस में पुलिस की कार्रवाई: मामले में महिला आयोग ने जिला पुलिस को 24 घंटे का समय मामला दर्ज करने के लिए दिया था. उस से पहले पुलिस ने जींद सदर थाना में दो प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. एसपी कुलदीप सिंह ने मामले की जांच को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सोनाक्षी सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया था.

जींदः चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की छात्राओं द्वारा यहां कार्यरत तीन शिक्षकों पर लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर पुलिस ने दो प्राध्यापकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष रेणू भाटिया गुरुवार को जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने एसपी को मामला दर्ज करने को लेकर दिशा-निर्देश दिए थे.

आरोप लगाए गए हैं कि प्राध्यापक छात्राओं के पास रात को 11 बजे व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं और न्यूड फोटो भेजते हैं. वहीं इन दोनों में से एक शिक्षक और तीसरे शिक्षक पर एससी, बीसी और ओबीसी समुदाय को लेकर अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए थे. इस मामले में हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणू भाटिया ने गुरुवार को विश्वविद्यालय का दौरा कर पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे.

एएसपी के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन: सीआरएसयू में अंग्रेजी विभाग के गेस्ट फैकल्टी में छात्राओं के यौन शोषण आरोपों के चलते एसपी कुलदीप सिंह ने एएसपी सोनाक्षी सिंह के नेतृत्व में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. तीन सदस्यीय कमेटी में सिविल लाइन थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर पूजा यादव और सीआरएसयू चौकी प्रभारी राजेश ढांडा को शामिल किया गया था.

गठित कमेटी ने विश्वविद्यालय की आंतरिक कमेटी से विचार-विमर्श और महिला आयोग हरियाणा की अध्यक्ष रेणू भाटिया के निर्देश पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की. इसके तहत सदर थाना पुलिस ने बर्खास्त किए गए प्राध्यापक कपिल और संदीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

'दो प्रोफेसरों के खिलाफ यौन उत्पीडऩ का मामला दर्ज': एसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि "सदर थाना पुलिस ने चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में तैनात दो प्रोफेसरों कपिल और संदीप के खिलाफ छात्रों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया है. इस मामले में मीडिया में तीन प्राध्यापकों के नाम होने की बात कही गई थी लेकिन पुलिस के पास जो शिकायत आई है, उसमें कपिल और संदीप के ही नाम सामने आए हैं. इन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों प्रोफेसर के खिलाफ डीएस की धारा 75 (3) और 79 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कानून के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है.

