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मऊ न्यायालय के आदेश पर भाजपा जिलाध्यक्ष समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

अजीत सिंह और रामाश्रय मौर्य के बीच प्रधानी चुनाव को लेकर चल रही पुरानी रंजिश.

मऊ भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज
मऊ भाजपा जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Etv BharatPhoto Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:20 PM IST

3 Min Read
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मऊ: भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य समेत चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. बुधवार को कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, हलधरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी अजीत सिंह ने कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल कर बीजेपी जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य पर बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें कहा था कि रामाश्रय मौर्य समेत तीन लोग उनके घर में जबरन घुस गए और गाली-गलौज कर मारपीट कर, जान से मारने की धमकी देकर चले गए.

न्यायालय ने 12 अगस्त 2026 को थानाध्यक्ष हलधरपुर को अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्वाई शुरू कर दी है.

न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार, अजीत सिंह और रामाश्रय मौर्य के बीच प्रधानी चुनाव को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है. अजीत सिंह का कहना है कि वह और उनके परिवार के लोग मसाला कुटीर उद्योग चलाते हैं. रामाश्रय मौर्य लगातार उनके उद्योग के खिलाफ शिकायत कर जांच कराते रहते हैं. हातांकि, जांच में उनके उद्योग में कभी कोई कमी नहीं पाई गई.

प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 7 जुलाई 2026 की सुबह करीब सात बजे रामाश्रय मौर्य तीन अन्य लोगों के साथ अजीत सिंह के घर के सामने रुके. उद्योग के खिलाफ शिकायत किए जाने को लेकर अजीत सिंह द्वारा सवाल करने पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि रामाश्रय मौर्य ने गाली-गलौज करते हुए अजीत सिंह को मारने के लिए दौड़ा.

मामले बढ़ते देख अजीत सिंह घर के अंदर चले गए, इसके बाद आरोपित कथित तौर पर घर में घुस गए और उनके साथ हाथापाई की मौके पर पहुंचे खुश्बू सिंह पत्नी अजय सिंह, इन्द्र कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह तथा अर्जुन सिंह पुत्र दुर्गविजय सिंह ने बीच-बचाव किया. आरोप है कि जाते समय रामाश्रय मौर्य ने अजीत सिंह और उनके परिवार को जान से मरवाने तथा फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी.

अजीत सिंह का आरोप है कि घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन वहां से भी कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली और न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊ के न्यायालय में धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया.

प्रार्थना पत्र में अजीत सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि रामाश्रय मौर्य ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. इसमें धारा 352, 351(3) बीएनएस तथा धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है. अजीत सिंह ने इस मुकदमे में खुद को निर्दोष बताया है.

मामले की सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ ने 12 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया. आदेश में थानाध्यक्ष हलधरपुर को अभियोग पंजीकृत करने के निर्देश दिए. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. मुकदमे में लगाए गए आरोपों की पुष्टि और विवेचना के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

न्यायालय के आदेश के बाद से सियासत में भूचाल आ गया है विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है.

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