जयपुर की सेंट्रल जेल में फिर मिले चार मोबाइल, तीन बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा

जयपुर: राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. जेल में अब एक बार फिर चार मोबाइल, चार्जर और सिम मिलने से हड़कंप मच गया. पूछताछ में सामने आया कि जेल में बंद तीन बंदियों द्वारा इन मोबाइल का उपयोग किया जाता है. जेल प्रशासन ने मोबाइल जब्त कर लालकोठी थाने में तीन बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. लालकोठी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

पूछताछ में तीन बंदियों के नाम आए सामने: उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंदी मनोज विजय, विजयपाल और महेंद्र इन मोबाइल का उपयोग करते हैं. थानाधिकारी ने बताया कि जेल प्रहरी की शिकायत के आधार पर तीनों बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार को सौंपी गई है.

एसआईटी का किया था गठन: यह पहला मामला नहीं है जब जेल में मोबाइल मिले हैं. इससे पहले सितंबर और अक्टूबर महीने में भी जेल में मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. बड़ा सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा वाली जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के पास आखिरकार मोबाइल पहुंच कैसे रहे हैं. जेल में मोबाइल मिलने की घटनाओं की विस्तृत जांच के लिए गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया था.