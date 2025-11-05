जयपुर की सेंट्रल जेल में फिर मिले चार मोबाइल, तीन बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा
जयपुर की सेंट्रल जेल में फिर चार मोबाइल मिलने पर तीन बंदियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है.
Published : November 5, 2025 at 3:56 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल में मोबाइल मिलने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. जेल में अब एक बार फिर चार मोबाइल, चार्जर और सिम मिलने से हड़कंप मच गया. पूछताछ में सामने आया कि जेल में बंद तीन बंदियों द्वारा इन मोबाइल का उपयोग किया जाता है. जेल प्रशासन ने मोबाइल जब्त कर लालकोठी थाने में तीन बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया है. लालकोठी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.
लालकोठी थानाधिकारी प्रकाशराम ने बताया कि जेल प्रहरी राजवीर सिंह की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जेल प्रहरी राजवीर सिंह ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सेंट्रल जेल के वार्ड नंबर दो के तीन नंबर बैरक में तलाशी के दौरान चार मोबाइल लावारिस हालत में मिले हैं. इसके अलावा चार्जर, इयरफोन और सिम भी मिले हैं. पूछताछ में तीन बंदियों द्वारा मोबाइल का उपयोग करने की बात सामने आई है.
पूछताछ में तीन बंदियों के नाम आए सामने: उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंदी मनोज विजय, विजयपाल और महेंद्र इन मोबाइल का उपयोग करते हैं. थानाधिकारी ने बताया कि जेल प्रहरी की शिकायत के आधार पर तीनों बंदियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले की जांच एएसआई मनोज कुमार को सौंपी गई है.
एसआईटी का किया था गठन: यह पहला मामला नहीं है जब जेल में मोबाइल मिले हैं. इससे पहले सितंबर और अक्टूबर महीने में भी जेल में मोबाइल मिलने के कई मामले सामने आ चुके हैं. बड़ा सवाल यह है कि कड़ी सुरक्षा वाली जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के पास आखिरकार मोबाइल पहुंच कैसे रहे हैं. जेल में मोबाइल मिलने की घटनाओं की विस्तृत जांच के लिए गांधीनगर एसीपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया था.