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पहले नौकरी लगवाने का झांसा और पेपर लीक का डर दिखाकर 48 लाख रुपये वसूले, तीन पर मुकदमा

बस्ती का मामला, पीड़ित ने खेत बेचकर जालसाजों को दिए रुपये, पुलिस आरोपियों की तलाश में

बस्ती में ठगी.
बस्ती में ठगी. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:54 PM IST

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बस्ती: जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस भर्ती के नाम पर जालसाजी और फिर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 48 लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है. जालसाजों ने पीड़ित परिवार को पेपर लीक मामले में जेल भेजने और कोर्ट का फर्जी वारंट दिखाकर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया. पीड़ित की तहरीर पर कप्तानगंज पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

बस्ती में ठगी. (Video Credit; ETV Bharat)

पुलिस को महुलानी बुजुर्ग निवासी पीड़ित बजरंगीलाल मौर्य ने बताया कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकलने पर उनकी बेटी करिश्मा ने परीक्षा दी थी. इसी दौरान उनकी जान-पहचान के मदनपुरा निवासी इब्राहिम ने दावा किया कि उसकी ऊंची पहुंच है और पैसे के दम पर उनकी बेटी की नौकरी लगवा देगा. उसने इसके एवज में ₹8 लाख नकद ले लिए. हालांकि, जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो चयन सूची में बेटी का नाम नहीं आया. इस पर पीड़ित ने इब्राहिम से अपने पैसे वापस मांगे. आरोपी टालमटोल करने लगा और कुछ दिनों में पैसे लौटाने की बात कही.

पैसे वापस न करने पड़े, इसके लिए इब्राहिम ने एक साजिश रची. कुछ दिनों बाद वह पीड़ित के घर एक जाली दस्तावेज लेकर पहुंचा. उसने बजरंगीलाल से कहा कि पेपर लीक कांड में बेटी और बेटे का नाम आ गया है. यह सुप्रीम कोर्ट का वारंट है, जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा होगी.

बजरंगीलाल के मुताबिक, यह सुनकर वह डर गया. इसके बाद इब्राहिम उसे दिल्ली स्थित एक तथाकथित कार्यालय में ले गया. वहां इब्राहिम का बेटा सोनू, साहिल और 5-6 अन्य लोग पहले से मौजूद थे. आरोपियों ने वहां कई जाली कागजात दिखाकर पीड़ित को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया. आरोपियों ने कहा कि कोर्ट में बड़ा वकील करना पड़ेगा, जिसमें ₹40 लाख का खर्च आएगा, तभी मुकदमा समाप्त होगा. डरे हुए बजरंगीलाल ने आनन-फानन में अपना खेत बेचा और कई बार में ₹20 लाख इब्राहिम को सौंप दिए.

ठगों की वसूली यहीं नहीं रुकी. इब्राहिम ने साजिश के तहत दो अज्ञात लोगों को डराने के लिए पीड़ित के घर भेजा. घबराकर पीड़ित ने उन्हें भी ₹8 लाख दे दिए. इसके बाद आरोपी लगातार मोबाइल पर फर्जी मैसेज, फर्जी सरकारी आदेश और जाली पहचान पत्र दिखाकर कानूनी कार्रवाई की धमकी देता रहा और डरा-धमकाकर कुल ₹48 लाख कपटपूर्ण तरीके से हड़प लिए.

अब आरोपियों द्वारा पीड़ित और उसके परिवार को जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. सब कुछ गंवाने के बाद पीड़ित बजरंगीलाल मौर्य ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई.

कप्तानगंज के थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव के अनुसार, पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी इब्राहिम, उसके पुत्र सोनू और साहिल के खिलाफ सुसंगत धाराओं में धोखाधड़ी, जालसाजी व धमकी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से विवेचना कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

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