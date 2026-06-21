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पहले नौकरी लगवाने का झांसा और पेपर लीक का डर दिखाकर 48 लाख रुपये वसूले, तीन पर मुकदमा

बस्ती में ठगी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: जिले के कप्तानगंज क्षेत्र में पुलिस भर्ती के नाम पर जालसाजी और फिर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 48 लाख रुपये हड़पने का मामला प्रकाश में आया है. जालसाजों ने पीड़ित परिवार को पेपर लीक मामले में जेल भेजने और कोर्ट का फर्जी वारंट दिखाकर इस बड़ी ठगी को अंजाम दिया. पीड़ित की तहरीर पर कप्तानगंज पुलिस ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. बस्ती में ठगी. (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस को महुलानी बुजुर्ग निवासी पीड़ित बजरंगीलाल मौर्य ने बताया कि पुलिस भर्ती का विज्ञापन निकलने पर उनकी बेटी करिश्मा ने परीक्षा दी थी. इसी दौरान उनकी जान-पहचान के मदनपुरा निवासी इब्राहिम ने दावा किया कि उसकी ऊंची पहुंच है और पैसे के दम पर उनकी बेटी की नौकरी लगवा देगा. उसने इसके एवज में ₹8 लाख नकद ले लिए. हालांकि, जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ तो चयन सूची में बेटी का नाम नहीं आया. इस पर पीड़ित ने इब्राहिम से अपने पैसे वापस मांगे. आरोपी टालमटोल करने लगा और कुछ दिनों में पैसे लौटाने की बात कही. पैसे वापस न करने पड़े, इसके लिए इब्राहिम ने एक साजिश रची. कुछ दिनों बाद वह पीड़ित के घर एक जाली दस्तावेज लेकर पहुंचा. उसने बजरंगीलाल से कहा कि पेपर लीक कांड में बेटी और बेटे का नाम आ गया है. यह सुप्रीम कोर्ट का वारंट है, जिसमें दोनों को आजीवन कारावास की सजा होगी.