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चित्तौड़गढ़ फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ प्रकरण दर्ज, फर्जी दस्तावेज देने का आरोप

आवेदन का परीक्षण केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जयपुर मुख्यालय से किया गया.

Sadar Police Station, Chittorgarh
सदर थाना, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 4:46 PM IST

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चित्तौड़गढ़: जिले में ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन की अनुमति के लिए आवेदन करने वाले मीरा फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी (डीटीओ) ने फर्जी दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में कार्रवाई की मांग की है. संचालक पर यूआईटी का फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है. पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है.

सदर थानाधिकारी प्रेमसिंह ने बताया कि पुलिस थाने पर कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी ने रिपोर्ट दी है. इसमें बताया कि मीरा फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन ने जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की पीआरसी जारी करने के लिए NSWS पोर्टल पर 31 अक्टूबर, 2025 को आवेदन किया था. आवेदन का परीक्षण केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार जयपुर मुख्यालय से किया गया. कार्यवाहक डीटीओ ने बताया कि आवेदक ने 12 मई, 2026 को कार्यालय में सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ की और से जारी प्रमाण-पत्र पेश किया था. इसकी जांच में हस्ताक्षर में भिन्नता होने पर प्रमाण-पत्र की सत्यता जांची गई. इसमें पाया गया कि सचिव, नगर विकास न्यास कार्यालय से उक्त क्रमांक का कोई पत्र जारी ही नहीं हुआ.

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परिवहन विभाग का आरोप है कि आवेदक ने दस्तावेज में बदलाव कर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जो आपराधिक कृत्य है. शिकायत में कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी ने लिखा है कि राजकीय कार्यालय में आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में मीरा फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन, चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए. इस शिकायत पर पुलिस ने मीरा फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है.मामले की जांच सदर थाने के सीआई प्रेमसिंह को सौंपी गई है.

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परिवहन आयुक्त ने दिए थे प्रकरण दर्ज करने के आदेश: बताया गया कि मीरा फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन की ओर से फर्जी दस्तावेज का मामला परिवहन मुख्यालय से भी जांच में रहा. इसकी जानकारी मिलने पर परिवहन आयुक्त, जयपुर पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी किया था. इसमें फर्जी दस्तावेज लगाने वाले फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने का आदेश था. परिवहन आयुक्त के आदेशों की पालना में जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय चित्तौड़गढ़ से भी कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है.

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