किशोरी ने युवकों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर दी धमकी, मुकदमा दर्ज

रामनगर में एक किशोरी ने दो युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. जिसके बाद पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है.

Published : December 21, 2025 at 10:15 AM IST

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर कोतवाली क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाए जाने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने दो नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. स्थानीय लोगों ने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है. सीओ सुमित पांडे ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी: पुलिस के अनुसार, शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों ने किशोरी के साथ जबरन दुष्कर्म किया. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने घटना का अश्लील वीडियो भी बना लिया. इसके बाद उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने और किशोरी को जान से मारने की धमकी दी. धमकियों से भयभीत किशोरी कुछ समय तक चुप रही, लेकिन बाद में उसने साहस जुटाकर पूरी घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी. किशोरी की आपबीती सुनते ही परिजन तुरंत रामनगर कोतवाली पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ लिखित तहरीर दी.

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज: तहरीर मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और दोनों नाबालिग आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया. सीओ सुमित पांडे ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की गहन जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कराई जा रही है.

आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस: वहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों का गठन कर लगातार दबिश दी जा रही है. घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश और चिंता का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कानून के तहत नियम अनुसार कार्रवाई की जायेगी.

