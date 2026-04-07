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शिक्षक करता था छात्रा से अश्लील बातें, थाने पहुंची शिकायत, गुरुजी को जेल भेजने की मांग

घटना की जांच के लिए शिक्षा विभाग ने तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई है.

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अश्लील बातें करने वाला शिक्षक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 7, 2026 at 6:21 PM IST

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सूरजपुर: माता-पिता के बाद गुरु को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है. लेकिन कुछ लोगों की गलत हरकतों से गुरुओं की प्रतिष्ठा को आए दिन ठेस पहुंच रही है. ऐसा ही एक घटना सूरजपुर में सामने आई है. यहां 11वीं क्लास में पढ़ने वाली पीड़ित छात्रा ने अपने ही शिक्षक के खिलाफ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है. परिवार के साथ थाने पहुंची पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी शिक्षक अक्सर उससे गलत बातें किया करता है. उसके साथ बदतमीजी की भी कोशिश करता है. पीड़ित छात्रा ने इस बात की शिकायत अपने परिवारवालों से की. जिसके बाद परिवार वाले बेटी के साथ थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

अश्लील बातें करने वाला शिक्षक

एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बताया कि पीड़ित छात्रा और उसके परिजन थाने पहुंचे थे. छात्रा ने लिखित शिकायत थाने में दी है. आरोप लगाया गया है कि वो जिस स्कूल में पढ़ती है, उस स्कूल के टीचर ने उसके साथ छेड़खानी की और गंदी बातें कही. पीड़िता की शिकायत के आधार पर हमने संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

अश्लील बातें करने वाला शिक्षक (ETV Bharat)

केस दर्ज कर घटनाक्रम की जांच की जा रही है. अगर टीचर दोषी निकला तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी: अभिषेक पैकरा, एसडीओपी, सूरजपुर

थाने में दर्ज हुई शिकायत

पीड़ित छात्रा के परिवारवालों ने बताया कि ''आरोपी शिक्षक काफी दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था. पीड़ित परिवार ने बताया कि कई बार शिक्षक ने उसे परेशान भी किया. लेकिन डर और लाज शर्म के मारे छात्रा ने किसी को कुछ नहीं बताया. इससे आरोपी शिक्षक का मन बढ़ गया. जिसके बाद हम लोग यहां थाने आए और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.''

तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

मामले की जानकारी जैसे ही शिक्षा विभाग को लगी, तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया है. इस टीम को पूरे मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, पुलिस भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी हुई है. एसडीओपी ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, वहीं परिजन आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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