पुलिस सब इंस्पेक्टर पर बस में युवती से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, शांति भंग में गिरफ्तार
युवती ने बस में छेड़छाड़ का विरोध किया तो वहां हंगामा हो गया और पुलिस मौके पर पहुंच गई.
Published : July 27, 2026 at 3:46 PM IST
कोटा : जिले की ग्रामीण पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बस में युवती से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने उसे शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार भी कर लिया . उनके खिलाफ एक युवती ने बस में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था. आरोपी सब इंस्पेक्टर बूंदी से कोटा आ रहे थे, इस दौरान बस स्टैंड पर भी हंगामा हुआ था. नयापुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (द्वितीय) डॉ. पूनम चौहान कर रही हैं.
जांच अधिकारी डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि यह घटना 25 जुलाई की है. इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोटा के एक इलाके में रहने वाली 18 वर्षीय युवती अपनी नानी के यहां गई थी और वहां से वापस आ रही थी. इस दौरान कोटा जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में तैनात 56 वर्षीय सब इंस्पेक्टर सुरेश भी उसी बस में सफर कर रहे थे.
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युवती ने शिकायत में बताया कि सुरेश पहले से बस में सवार थे, जबकि वह बाद में बस में आकर बैठी. इस दौरान उन्होंने सुरेश से बातचीत की और उन्होंने अपना परिचय भी दे दिया. बस चलने के दौरान सुरेश ने उनके साथ छेड़खानी शुरू कर दी. युवती ने शिकायत में बताया कि शुरुआत में उसे कंफ्यूजन हो रहा था कि यह भीड़-भाड़ की वजह से गलती से हो रहा है, लेकिन बाद में उसने गुस्सा करते हुए उसकी हरकतों पर ऐतराज जताया. इससे बस में हंगामा हो गया और नयापुरा बस स्टैंड पर पुलिस पहुंच गई. युवती ने थाने में शिकायत दर्ज कराई.
डीएसपी डॉ. चौहान ने बताया कि मामले में पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मौका-नक्शा बनाया गया है और जांच-पड़ताल चल रही है. पीड़िता के 164 के बयान न्यायालय में कराए जाने हैं, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.