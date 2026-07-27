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पुलिस सब इंस्पेक्टर पर बस में युवती से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज, शांति भंग में गिरफ्तार

पुलिस थाना नयापुरा ( ETV Bharat Kota )

कोटा : जिले की ग्रामीण पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ बस में युवती से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने उसे शांति भंग की धाराओं में गिरफ्तार भी कर लिया . उनके खिलाफ एक युवती ने बस में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था. आरोपी सब इंस्पेक्टर बूंदी से कोटा आ रहे थे, इस दौरान बस स्टैंड पर भी हंगामा हुआ था. नयापुरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक (द्वितीय) डॉ. पूनम चौहान कर रही हैं. जांच अधिकारी डॉ. पूनम चौहान ने बताया कि यह घटना 25 जुलाई की है. इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कोटा के एक इलाके में रहने वाली 18 वर्षीय युवती अपनी नानी के यहां गई थी और वहां से वापस आ रही थी. इस दौरान कोटा जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र में तैनात 56 वर्षीय सब इंस्पेक्टर सुरेश भी उसी बस में सफर कर रहे थे. पढ़ें: भीलवाड़ा: शिक्षक ने छात्रा को अकेले मिलने के लिए बुलाया, शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने APO किया