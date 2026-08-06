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उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक की अल्मोड़ा शाखा में गड़बड़ी! 7 करोड़ के लोन प्रकरण में 6 पर मुकदमा दर्ज

अल्मोड़ा: उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की खत्याड़ी में ​स्थित अल्मोड़ा शाखा में ऋण स्वीकृति प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिस पर बैंक के तत्कालीन चार अधिकारियों और ऋणी फर्म के दो निदेशकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. आरोप है कि बैंक प्रबंधन समिति की स्वीकृति के विपरीत ऋण सीमा बढ़ाई गई. निर्धारित मानकों से कम जमानत सुरक्षा स्वीकार की गई और ऋण से जुड़े दस्तावेजों में कथित कूटरचना और हेराफेरी की गई.

उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के अल्मोड़ा शाखा के बैंक प्रबंधक समीर भटनागर की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर दर्ज मुकदमे में तत्कालीन प्रबंध निदेशक दीपक कुमार, महाप्रबंधक धर्मवीर सिंह, सहायक महाप्रबंधक कर्ण सिंह बिष्ट, तत्कालीन शाखा प्रबंधक मनोज राणा, मैसर्स मां नंदा बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आनंद सिंह चौहान और सुनीता चौहान को नामजद किया गया है.

तहरीर के मुताबिक, 3 मई 2017 को आयोजित बैंक प्रबंधन समिति की बैठक में मैसर्स मां नंदा बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड की दो करोड़ रुपए की कैश-क्रेडिट ऋण सीमा के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई थी. आरोप है कि समिति के निर्णय के विपरीत ऋण स्वीकृति पत्र संख्या 304 जारी कर स्वीकृत ऋण सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दिया गया.