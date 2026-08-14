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लखनऊ में युवक की हत्या; मां का आरोप पत्नी ने परिजनों संग मिलकर उतारा मौत के घाट

लखनऊ: जानकीपुरम थाना क्षेत्र में पारिवारिक कलह के बीच एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. ई-रिक्शा चालक आशीष सोनी उर्फ शनि की सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या कर दी गई. मृतक के सिर पर काफी गहरे घाव के निशान मिले हैं. घटना के बाद मृतक की मां ने अपनी बहू और उसके परिजनों पर मिलकर बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मृतक के मां की तहरीर पर बहू समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.​





​पीजीआई थाना क्षेत्र के काली पश्चिम निवासी मिथिलेश स्वर्णकार ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया, उनका 25 वर्षीय बेटा आशीष सोनी उर्फ शनि गुरुवार सुबह करीब 6 बजे रोजाना की तरह ई-रिक्शा लेकर काम पर निकला था. दिनभर सब कुछ ठीक था, लेकिन शाम करीब 4 बजे जानकीपुरम पुलिस का फोन आया. पुलिस ने बताया कि उनके बेटे आशीष को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

​सूचना मिलते ही जब रोते-बिलखते परिजन जानकीपुरम थाने पहुंचे, तो आशीष के सिर पर मिले गहरे और जानलेवा चोट के निशान देखकर उनके होश उड़ गए. मृतक की मां का आरोप है कि घटना के बाद उनके बेटे का ई-रिक्शा उसकी पत्नी प्रीति के घर ससुराल के बाहर खड़ा पाया गया, जिससे उनका शक गहरा गया कि आशीष को झांसे से बुलाकर वारदात को अंजाम दिया गया.



पहले भी मिली थी जान से मारने की धमकी: ​मिथिलेश ने बताया कि आशीष और उसकी पत्नी प्रीति के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी. इससे पहले भी बहू प्रीति, उसके परिजनों आंसू, प्रियंका, गोलू, शिवम और उसके जीजा ने आशीष के साथ काफी मारपीट की थी और उसे जान से मार डालने की धमकी दी थी. इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत उनके बेटे की जान ली है.



​6 के खिलाफ केस दर्ज: ​घटना की सूचना मिलते ही जानकीपुरम पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जानकीपुरम थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर के आधार पर बहू प्रीति समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.