हल्द्वानी बवाल पर 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच तेज

नैनीताल के हल्द्वानी उपद्रव मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ.

BANNED ANIMAL REMAINS
हल्द्वानी बवाल पर 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 17, 2025 at 3:25 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी शहर में 16 नवंबर देर रात माहौल खराब करने के मामले में 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा बनभूलपुरा एसओ की तहरीर के आधार पर दर्ज कर किया गया है. मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. घटना स्थल के आसपास भारी फोर्स तैनात की गई है.

हल्द्वानी के उजाला नगर में प्रतिबंधित पशु के अवशेष मिलने के बाद हुए पथराव और बवाल पर बनभूलपुरा एसओ सुशील जोशी की तहरीर पर 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है. दरअसल रविवार देर शाम बनभूलपुरा के उजाला नगर के उत्तर उजाला अलीगढ़ पब्लिक स्कूल के गेट पर प्रतिबंधित पशु का अवशेष मिलने से हड़कंप मच गया. आग की तरह फैली सूचना पर हिंदूवादी संगठन के लोगों का मौके पर जमावड़ा लग गया.

अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज (Video- ETV Bharat)

इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा शुरू कर दिया. सूचना पर थाना बनभूलपुरा पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने का प्रयास किया गया. लेकिन भीड़ उग्र होने लगी, जिसके बाद घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक कुत्ता प्रतिबंधित पशु का अवशेष मुंह में ले जाता हुआ दिखाई दिया. जिसके बाद लोगों को समझाते हुए उनसे शिकायती पत्र लिया गया. इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने दुकानों पर पथराव शुरू कर दिया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस को लाठियां भांजकर उपद्रवियों को तितर बितर करना पड़ा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उजाला नगर क्षेत्र में भारी पुलिस फॉर्स को तैनात किया गया है. देर रात ही एसओ बनभूलपुरा की तहरीर पर 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है. जबकि सोमवार को फॉरेंसिक टीम को मौके पर भेज कर सबूत इकट्ठे करने की कार्रवाई की जा रही है.

हल्द्वानी एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि बनभूलपुरा में दो मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पथराव करने के मामले में 40 से 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही हिंदूवादी नेता रविंद्र गुप्ता द्वारा प्रतिबंधित पशु के अवशेष को लेकर दी गई तहरीर के आधार पर एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. घटना स्थल के वीडियों को खंगालकर आरोपियों को चिह्नित किया जा रहा है. फिलहाल शहर में शांति व्यस्था कायम है.

हल्द्वानी उपद्रव पर मुकदमा
HALDWANI RIOT CASE
प्रतिबंधित पशु के अवशेष पर हंगामा
नैनीताल के हल्द्वानी में बवाल
BANNED ANIMAL REMAINS

