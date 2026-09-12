भरतपुर में नाबालिग को झूठे केस में फंसाने का आरोप, डीएसटी और मथुरा गेट थाने के 7 पुलिसकर्मियों पर केस
पुलिस पर हर माह 10 हजार रुपए मांगने का आरोप. थानाप्रभारी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद.
Published : September 12, 2026 at 6:14 PM IST
भरतपुर: जिले में 16 वर्षीय नाबालिग को कथित तौर पर झूठे आर्म्स एक्ट मामले में फंसाने, मारपीट और अवैध हथियार बरामद दिखाने के आरोप में डीएसटी और मथुरा गेट थाने के 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. नाबालिग की बुआ ने शिकायत में आरोप लगाया कि डीएसटी के कांस्टेबल दशरथ उससे हर महीने 10 हजार रुपए मांगता और पैसे नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. मथुरा गेट थाना प्रभारी ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया.
मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल मीना ने नाबालिग के आरोपों को गलत बताया. उन्होंने कहा, नाबालिग के खिलाफ पहले से सेवर थाना और मथुरा गेट थाने में दो आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं. वह बदमाश प्रवृत्ति का है. उनका कहना है कि पुलिस पर दबाव बनाने के उद्देश्य से पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं.
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नाबालिग की बुआ ने दी रिपोर्ट: रिपोर्ट में नाबालिग की बुआ ने बताया कि उसके भाई की मौत के 12 दिन बाद नाबालिग का जन्म हुआ था. जन्म के कुछ समय बाद वह उसे अपने साथ भरतपुर ले आई, तभी से उसकी देखभाल तथा पढ़ाई-लिखाई करा रही है. शिकायत के अनुसार, नाबालिग ने दिसंबर में रेंटल कार का कारोबार शुरू किया था. आरोप है कि कारोबार शुरू होने के कुछ दिन बाद डीएसटी के कांस्टेबल दशरथ ने उससे हर महीने 10 हजार रुपए देने की मांग की और पैसे नहीं देने पर कारोबार बंद करवाने की धमकी दी.
कारोबार बंद होने पर भी 'वसूली': रिपोर्ट में लिखा कि नाबालिग ने करीब तीन महीने पुलिसकर्मी को पैसे दिए, लेकिन कारोबार में घाटा होने के बाद उसने काम बंद कर दिया. इसके बाद भी कथित तौर पर उससे पैसे मांगे जाते रहे. पैसे देने से इनकार करने पर उसे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप है.
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चाय की दुकान से उठाया: रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग दोस्तों के साथ खाटू श्यामजी गया था. 21 अगस्त की सुबह वहां से भरतपुर लौट रहा था. रास्ते में टायर पंचर होने पर वह कार छोड़कर पास की दुकान पर चाय पीने चला गया, तभी दो लोग वहां पहुंचे और खुद को डीएसटी से बताते हुए उसे अपने साथ ले गए.
डीएसटी कार्यालय में मारपीट: बुआ ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि नाबालिग को डीएसटी कार्यालय ले जाकर उससे मारपीट की. इसके बाद कुछ पुलिसकमी उसे सूनी जगह ले गए और देसी कट्टा रखने का आरोप लगाया. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने वीडियो बनाने तथा विरोध करने पर पैर में गोली मारने की धमकी भी दी. बाद में तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार बरामद दिखा दिया.
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