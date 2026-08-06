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जींद में 2 जेल DSP समेत 7 पर केस दर्ज, कैदी की खुदकुशी केस में बड़ा एक्शन

जींद : हरियाणा के जींद में जिला जेल में चार दिन पहले उम्र कैद की सजा काट रहे सजायाफ्ता कैदी की खुदकुशी के मामले मे सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट, दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद मृतक के परिजन शव को लेने के लिए राजी हुए. वीरवार को परिजनों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जिसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है.

जेल के अंदर की थी खुदकुशी : लाखनमाजरा हाल सफीदों निवासी संदीप को अक्टूबर 2023 में उम्र कैद की सजा हुई थी. तभी से वो जेल में बंद था. 2 अगस्त की रात को 26 वर्षीय संदीप ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली. परिजनों ने जेल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कैदी संदीप की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया था. पूरे मामले की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच की. उन्हीं की देखरेख में शव का खानपुर पीजीआई में पोस्टमार्टम भी करवाया गया.

जींद में 2 जेल DSP समेत 7 पर केस दर्ज (ETV Bharat)

जेल डीएसपी समेत 7 पर केस दर्ज : मृतक कैदी संदीप के पिता वासुदेव की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल डीएसपी सुरेंद्र, विक्रम गिल, जेल एलओ ईश्वर सिंह, फार्मासिस्ट के साथ काम करने वाले कैदी गोल्डी और वहां डयूटी देने वाले दो डॉक्टरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजूबर करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है. मृतक कैदी संदीप के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके बेटे संदीप को पत्थरी थी, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा था. एक साल पहले डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा था. जेल अधिकारियों ने ऑपरेशन की इजाजत देने की बजाय उसके बेटे को तेज दर्द होने पर नशे का इंजेक्शन दे दिया. उसको लेटा कर बुरी तरह पीटा जाता था. 31 जुलाई का सार्वजनिक फोन पर संदीप ने अपनी भाभी को फोन कर प्रताड़ित करने के बारे में बताया था. अगर जेल के अधिकारी पूरे मामले को गंभीरता से लेते तो उनके बेटे की जान नहीं जाती.