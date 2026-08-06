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जींद में 2 जेल DSP समेत 7 पर केस दर्ज, कैदी की खुदकुशी केस में बड़ा एक्शन

जींद जेल में कैदी की खुदकुशी मामले में दो जेल डीएसपी समेत 7 पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया गया है.

Case registered against seven people including two jail DSPs in connection with a prisoner suicide at Jind District Jail
जींद में 2 जेल DSP समेत 7 पर केस दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 6, 2026 at 7:46 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 8:21 PM IST

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जींद : हरियाणा के जींद में जिला जेल में चार दिन पहले उम्र कैद की सजा काट रहे सजायाफ्ता कैदी की खुदकुशी के मामले मे सिविल लाइन थाना पुलिस ने दो जेल डिप्टी सुपरिटेंडेंट, दो डॉक्टरों समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद मृतक के परिजन शव को लेने के लिए राजी हुए. वीरवार को परिजनों ने मृतक के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जिसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है.

जेल के अंदर की थी खुदकुशी : लाखनमाजरा हाल सफीदों निवासी संदीप को अक्टूबर 2023 में उम्र कैद की सजा हुई थी. तभी से वो जेल में बंद था. 2 अगस्त की रात को 26 वर्षीय संदीप ने जेल के अंदर खुदकुशी कर ली. परिजनों ने जेल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कैदी संदीप की मौत के लिए जिम्मेवार ठहराया था. पूरे मामले की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने जांच की. उन्हीं की देखरेख में शव का खानपुर पीजीआई में पोस्टमार्टम भी करवाया गया.

जींद में 2 जेल DSP समेत 7 पर केस दर्ज (ETV Bharat)

जेल डीएसपी समेत 7 पर केस दर्ज : मृतक कैदी संदीप के पिता वासुदेव की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने जेल डीएसपी सुरेंद्र, विक्रम गिल, जेल एलओ ईश्वर सिंह, फार्मासिस्ट के साथ काम करने वाले कैदी गोल्डी और वहां डयूटी देने वाले दो डॉक्टरों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजूबर करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है. मृतक कैदी संदीप के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके बेटे संदीप को पत्थरी थी, जिसका इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा था. एक साल पहले डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा था. जेल अधिकारियों ने ऑपरेशन की इजाजत देने की बजाय उसके बेटे को तेज दर्द होने पर नशे का इंजेक्शन दे दिया. उसको लेटा कर बुरी तरह पीटा जाता था. 31 जुलाई का सार्वजनिक फोन पर संदीप ने अपनी भाभी को फोन कर प्रताड़ित करने के बारे में बताया था. अगर जेल के अधिकारी पूरे मामले को गंभीरता से लेते तो उनके बेटे की जान नहीं जाती.

शव का अंतिम संस्कार किया गया : मृतक संदीप के परिजन जेल अधिकारियों व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े हुए थे. परिजनों ने मांग पूरी ना होने तक शव को लेने से मना कर दिया. मांगों को लेकर परिजन एसपी कुलदीप सिंह से भी मिले. आखिर पुलिस ने दो जेल डीएसपी, दो चिकित्सकों समेत सात लोगों पर मामला दर्ज किया जिसके बाद वीरवार को परिजन शव को लेने का राजी हुए और शव का अंतिम संस्कार किया गया. सिविल लाइन थाना प्रभारी आशीष कुमार ने बताया कि मामले की ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है. परिजनों ने आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी. फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

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Last Updated : August 6, 2026 at 8:21 PM IST

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