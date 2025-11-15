Bihar Election Results 2025

पुलिसकर्मी ने युवती को नौकरी का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

सहारनपुर की एक युवती ने पुलिसकर्मी पर धोखाधड़ी करने का आरोप मढ़ा है. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया.

कॉन्सेप्ट इमेज (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 15, 2025 at 11:58 AM IST

देहरादून: पुलिसकर्मी पर एक युवती ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर सात लाख रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है. कोर्ट के आदेश पर आरोपी सिपाही के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही एसएसपी ने एसपी सिटी को विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं.

युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी सिपाही का देहरादून के सहारनपुर चौक के पास जिम और हेल्थ क्लब है और क्लब में कई आईएएस और आईपीएस की सदस्यता की वजह से उनके जरिए लोगों को सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देता है. सहारनपुर निवासी युवती ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम को बताया कि साल 2017 में उसकी मां और साल 2021 में उनके पिता का देहांत हो चुका है. वह रुड़की में रहकर पिछले चार-पांच साल से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है.

मार्च 2022 में चाचा ने उसे पुलिसकर्मी से मिलवाया था. पुलिसकर्मी मंगलौर कोतवाली में तैनात है और सहारनपुर चौक के पास जिम और हेल्थ क्लब चलाता है. पुलिसकर्मी ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को अपने क्लब का सदस्य बताया और उनके जरिए सरकारी नौकरी लगवाने के लिए 7 लाख रुपए मांगे. झांसे में आकर युवती के चाचा ने 1 मई 2022 को देहरादून आकर पुलिसकर्मी को साढ़े पांच लाख रुपए नकद दे दिए. उसके बाद पुलिसकर्मी ने नौकरी के आवेदन शुल्क और अन्य खर्चों के नाम पर मई 2022 को 6500 रुपये नकद लिए. बाकी रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए. रुपये लेने के बाद पुलिसकर्मी टालमटोल करता रहा.

आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और इसके खिलाफ एसपी सिटी को विभागीय जांच के निर्देश दिए गए हैं. आरोपी के खिलाफ सहारनपुर निवासी युवती ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी.
अजय सिंह, एसएसपी

जब युवती ने दबाव बनाया तो 23 मई 2022 को एक कथित आईएएस अधिकारी से फोन पर बात करवाई गई, जिसने जल्द ही नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया. जनवरी 2023 में युवती के चाचा का भी देहांत हो गया. युवती ने पुलिसकर्मी से नौकरी दिलाने या पैसे वापस करने के लिए कहा तो पुलिसकर्मी ने उसे रौब दिखाकर धमकाना शुरू कर दिया. युवती ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मी के पुलिस में होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही युवती ने आशंका जताई है कि साल 2020 से 2025 के बीच इसी तरीके के फर्जीवाड़े से आरोपी के खाते में करोड़ों रुपये जमा हैं.

