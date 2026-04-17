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देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर 10 दिन में 8 सड़क हादसे, एनएच संचालन प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: पांवटा साहिब-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइन बोर्ड, चेतावनी संतेक और लाइट आदि न लगाने से 10 दिन के भीतर 8 हादसे हो चुके हैं. जिसमें 3 लोग जान गंवा चुके हैं. ऐसे में कई बार नोटिस देने के बाद भी कमियां दूर न होने पर एनएच के संचालक प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. प्रेमनगर थाने में तैनात एसआई की शिकायत के आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है.

क्यों हो रहे सड़क हादसे? दरअसल, प्रेमनगर थाने के एसआई सतेंद्र कुमार ने एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उनका कहना है कि देहरादून से पांवटा साहिब के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 307) निर्माण किया गया है. यह रास्ता एक तरफा है और इसे पांवटा साहिब से आने वाले वाहनों के लिए तैयार किया गया है.

इस मार्ग पर साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संतेक और लाइट के इंतजाम नहीं है. ऐसे में प्रेमनगर चौक से गोल चौराहे की ओर जाने वाले वाहन इसी मार्ग पर चढ़ जाते हैं. उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है कि वे गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं. करीब 4 किलोमीटर आगे गोल चौराहे के पास ही वहां नीचे उतर पाते हैं, ऐसे में सड़क हादसे बढ़ गए हैं.