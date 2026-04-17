ETV Bharat / state

देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर 10 दिन में 8 सड़क हादसे, एनएच संचालन प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज

देहरादून-पांवटा साहिब हाईवे पर एनएच अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप, एनएच संचालन प्रबंधक के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Concept Image
प्रतीकात्मक फोटो (फोटो- ETV Bharat))
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: पांवटा साहिब-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर साइन बोर्ड, चेतावनी संतेक और लाइट आदि न लगाने से 10 दिन के भीतर 8 हादसे हो चुके हैं. जिसमें 3 लोग जान गंवा चुके हैं. ऐसे में कई बार नोटिस देने के बाद भी कमियां दूर न होने पर एनएच के संचालक प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. प्रेमनगर थाने में तैनात एसआई की शिकायत के आधार पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है.

क्यों हो रहे सड़क हादसे? दरअसल, प्रेमनगर थाने के एसआई सतेंद्र कुमार ने एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उनका कहना है कि देहरादून से पांवटा साहिब के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग (NH 307) निर्माण किया गया है. यह रास्ता एक तरफा है और इसे पांवटा साहिब से आने वाले वाहनों के लिए तैयार किया गया है.

इस मार्ग पर साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, चेतावनी संतेक और लाइट के इंतजाम नहीं है. ऐसे में प्रेमनगर चौक से गोल चौराहे की ओर जाने वाले वाहन इसी मार्ग पर चढ़ जाते हैं. उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहता है कि वे गलत दिशा में वाहन चला रहे हैं. करीब 4 किलोमीटर आगे गोल चौराहे के पास ही वहां नीचे उतर पाते हैं, ऐसे में सड़क हादसे बढ़ गए हैं.

10 दिन के भीतर 8 हादसे, 3 लोगों की मौत तो 6 गंभीर घायल: पुलिस के मुताबिक, इस हाईवे पर साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर आदि न होने पर 10 दिन के भीतर 8 सड़क हादसे हो चुके हैं. जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. जबकि, 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं.

बीती 8 अप्रैल को इसी मार्ग पर दो वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई थी. इसमें भी एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसके बाद 10 अप्रैल को हादसे में एक युवक की मौत हो गई और कई घायल हुए. इसके बाद भी कई घटनाएं सामने आई हैं.

"लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनएच के संचालक प्रबंधक लोकेश को कई बार नोटिस जारी कर इसे दुरुस्त करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. इस मामले में पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए एनएच संचालन प्रबंधक लोकेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है."- नरेश राठौर, प्रेमनगर थाना प्रभारी

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

DEHRADUN ROAD ACCIDENT
CASE ON NH OPERATIONS MANAGER
देहरादून पांवटा साहिब हाईवे हादसे
देहरादून एनएच अधिकारी पर केस
DEHRADUN PAONTA SAHIB NH ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.