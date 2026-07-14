ETV Bharat / state

Bundi Smart Meter Protest : दो विधायकों समेत 28 पर FIR, जांच CID-CB को

आंदोलन में हिंडोली और केशोरायपाटन के विधायक भी मौजूद थे. उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जांच सीआईडी सीबी करेगी.

FIR Against Two MLAs
कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 14, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: स्मार्ट मीटर के विरोध में सोमवार को बूंदी में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया. हिंडोली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे थे, तभी पुलिस से धक्का-मुक्की हुई. बैरिकेड तोड़ने के प्रयास में स्थिति बेकाबू हो गई और सड़क पर जाम लग गया. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पहले समझाइश की, फिर वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग किया. करीब आधे घंटे तक चले बवाल में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.देर रात कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर दो विधायकों हिंडोली के अशोक चांदना और केशोरायपाटन के सीएल प्रेमी सहित 28 लोगों को नामजद किया गया. 100 से 150 अन्य प्रदर्शनकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोप सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा और धक्का-मुक्की के हैं.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले समझाइश की थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद हल्का बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को मौके से हटाया गया. करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले इस घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया.

पढ़ें: स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव, पानी की बौछार मारकर खदेड़ा

एएसपी चंपावत ने बताया कि कोतवाली थाने में दर्ज एफआईआर में सड़क जाम करने, लोक सेवकों के कार्य में बाधा डालने, धक्का-मुक्की करने तथा अन्य विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. हिंडोली विधायक अशोक चांदना, केशोरायपाटन विधायक सीएल प्रेमी सहित 28 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 100 से 150 अन्य लोगों को भी मामले में शामिल किया गया है. उन्होंने बताया कि पूरे प्रकरण की जांच CID-CB को सौंपी जाएगी. एएसपी का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई.

स्मार्ट मीटर योजना के विरोध में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सुबह ही एकत्र हो गए और कलेक्ट्रेट की ओर जुलूस के रूप में रवाना हुए. इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए. कलेक्ट्रेट पहुंचने से पहले प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आमना-सामना हो गया, जिसके बाद माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया. प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी. इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई और कुछ ही देर में स्थिति बेकाबू हो गई. सड़क पर जाम लग गया और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

TAGGED:

PROTEST AGAINST SMART METERS
CONGRESS PROTEST IN BUNDI
CID CB INVESTIGATE CASE
MLA ASHOK CHANDNA
FIR AGAINST TWO MLAS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.