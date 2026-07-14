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Bundi Smart Meter Protest : दो विधायकों समेत 28 पर FIR, जांच CID-CB को

कलेक्ट्रेट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: स्मार्ट मीटर के विरोध में सोमवार को बूंदी में कांग्रेस का प्रदर्शन उग्र हो गया. हिंडोली विधायक अशोक चांदना के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे थे, तभी पुलिस से धक्का-मुक्की हुई. बैरिकेड तोड़ने के प्रयास में स्थिति बेकाबू हो गई और सड़क पर जाम लग गया. पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए पहले समझाइश की, फिर वाटर कैनन और हल्का बल प्रयोग किया. करीब आधे घंटे तक चले बवाल में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए. इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.देर रात कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कर दो विधायकों हिंडोली के अशोक चांदना और केशोरायपाटन के सीएल प्रेमी सहित 28 लोगों को नामजद किया गया. 100 से 150 अन्य प्रदर्शनकारियों को भी आरोपी बनाया गया है. आरोप सड़क जाम, सरकारी काम में बाधा और धक्का-मुक्की के हैं. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने बताया कि घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले समझाइश की थी, लेकिन जब प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया. इसके बाद हल्का बल प्रयोग कर आंदोलनकारियों को मौके से हटाया गया. करीब आधे घंटे से अधिक समय तक चले इस घटनाक्रम में कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया गया. पढ़ें: स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बूंदी कलेक्ट्रेट का घेराव, पानी की बौछार मारकर खदेड़ा