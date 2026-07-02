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हरिद्वार बिजलीघर तोड़फोड़ मामले में कई लोगों पर मुकदमा, देहरादून साड़ी दुकान चोरी केस में दो गिरफ्तार

बताया जा रहा है बीते सोमवार की रात को क्षेत्र में बिजली कटौती की गई. रात में बिजली कटौती होने पर लोग आक्रोशित हो उठे और बिजली घर पर चढ़ाई कर दी. इस दौरान आरोप लगाया गया था कि ऊर्जा निगम के कर्मचारियों की ओर से अघोषित बिजली कटौती की जा रही है. जबकि, इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस बल बुलाया गया. पुलिस और विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही बिजली आपूर्ति सुचारू कराई जा सकी. वहीं, घटना का वीडियो सामने आए हैं. कई लोग अंधेरे में कई लोग बिजली घर में नारेबाजी और हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं.

इस दौरान बिजली आपूर्ति सुचारू करने के कार्य में लगातार बाधा डाली गई, जिससे आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई. उपखंड अधिकारी का आरोप है कि सूचना मिलने पर वो मौके पर पहुंचीं और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि सभी नशे की हालत में करीब डेढ़ घंटे तक हंगामा करते रहे.

कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की और महिला अधिकारी समेत अन्य कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया. शिकायत में जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का भी आरोप लगाया. इतना ही नहीं आरोपियों ने उपकेंद्र का मुख्य गेट बंद कर दिया और बिजली के स्विच, कुर्सियों तथा अन्य विद्युत उपकरणों में तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

दरअसल, विद्युत विभाग की उपखंड अधिकारी (एसडीओ) अर्चना ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि बीती 28 जून की रात करीब 12 बजे मुन्ना, रोहित सैनी, अनिल सैनी, सरजल, अमरीष और उनके अन्य साथी ज्वालापुर द्वितीय उपकेंद्र पहुंचे. सभी आरोपियों ने उपकेंद्र परिसर में हंगामा किया.

बताया जा रहा है बिजली कटौती से परेशान होकर गुस्साई भीड़ ने बिजली घर पर जाकर हंगामा किया था. आरोप है कि इस दौरान वहां तोड़फोड़ की गई और कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार भी किया गया. वहीं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हरिद्वार: ज्वालापुर द्वितीय 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र में हंगामा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में रानीपुर कोतवाली पुलिस ने 5 नामजद समेत अन्य कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि हंगामे के चलते करीब डेढ़ घंटे तक बिजली आपूर्ति बहाल करने का काम प्रभावित रहा और पुलिस बुलानी पड़ी.

"इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वीडियो के आधार पर बिजली घर में तोड़फोड़ करने वाले अन्य आरोपियों की पहचान कराई जा रही है."-मनोहर भंडारी, रानीपुर कोतवाली प्रभारी

दिल्ली से देहरादून आकर साड़ियों की दुकान से लाखों रुपए चुराने वाले गिरफ्तार: देहरादून के राजपुर क्षेत्र में बड़े शोरूम में हुई लाखों की चोरी का खुलासा हो गया है. राजपुर थाना पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाली 1 महिला समेत 2 आरोपियों को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 03 लाख रुपए मूल्य की सिल्क की महंगी साड़ियां और 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए हैं.

देहरादून में साड़ी दुकान चोरी करने वाले गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Police)

दिल्ली से दोनों आरोपी देहरादून घूमने आए थे और राजपुर क्षेत्र में घूमने के दौरान शोरूम की रेकी की थी और रात में मौका देखकर घटना को अंजाम दिया था. बता दे कि बीती 26 जून को मोइनुद्दीन खान निवासी जाखन ने थाना राजपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोरों ने उनके जाखन स्थित साड़ियों के शोरूम से सिल्क की कुछ मंहगी साड़ियां और नगदी चोरी कर ली है.

पीड़ित की तहरीर पर थाना राजपुर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना राजपुर में पुलिस टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. साथ ही घटनास्थल के आस पास आने-जाने वाले लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया. इसी कड़ी में घटना में शामिल 1 महिला आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में उसने बताया कि वो अपनी बहन और एक अन्य परिचित के साथ देहरादून आई थी. जहां उसने राजपुर क्षेत्र में साडियों के एक बड़े शोरूम को देखकर उसमें चोरी करने की योजना बनाई. योजना के अनुसार महिला आरोपी ने अपने साथी रामकुमार के साथ रात के समय शोरूम के ताले तोड़कर अंदर रखी पांच महंगी सिल्क की साड़ियां और 2 लाख रुपए नगद चुरा लिए.

"महिला आरोपी से पूछताछ के आधार पर पुलिस टीम ने घटना में शामिल उसके सहयोगी आरोपी रामकुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है. घटना में इस्तेमाल आरोपी रामकुमार की कार को बरामद कर लिया है. तलाशी में पुलिस टीम को चोरी की गई 5 साड़ियां और 2 लाख रुपए नगद बरामद हुए. पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा दिया है."- पीडी भट्ट, थाना राजपुर प्रभारी

मंगलौर में तीन नशा तस्कर गिरफ्तार, 200 लीटर कच्ची शराब और 800 लीटर लहन बरामद: मंगलौर कोतवाली पुलिस और सीआईयू रुड़की की संयुक्त टीम ने मिलकर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 200 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण समेत मौके से 800 लीटर लहन भी बरामद किया गया है. जिसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया.

पुलिस की गिरफ्त में नशा तस्कर (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा. गिरफ्तार आरोपियों रवि पुत्र काशीराम निवासी ग्राम बिझोली मंगलौर, परमानंद उर्फ आनंद पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम नाथू खेड़ी मंगलौर, सौरभ पुत्र जोमपाल निवासी घर ग्राम नाथू खेड़ी कोतवाली मंगलौर शामिल हैं.

"तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. मौके से 200 लीटर कच्ची शराब और 800 लीटर लहन बरामद हुआ है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जाएगा."- भगवान मेहर, प्रभारी निरीक्षक, मंगलौर कोतवाली

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