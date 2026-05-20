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देहरादून में राजकीय शोक के बीच प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गायिका की गाने पर थिरके छात्र, प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड में तीन दिन का राजकीय शोक, निजी यूनिवर्सिटी में गायिका ने दी प्रस्तुति, यूनिवर्सिटी के प्रबंधक पर दर्ज हुआ मुकदमा

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 20, 2026 at 7:09 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 7:29 PM IST

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देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात सांस्कृतिक महोत्सव कराने पर प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा राजकीय शोक के मद्देनजर जारी निर्देशों का उल्लंघन और सरकारी आदेशों की अवहेलना पर दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि राजकीय शोक के बीच शिक्षण संस्थान ने अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है.

उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक: बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (रि) भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर शासन ने प्रदेशभर में 3 दिन (19 मई से 21 मई तक) का राजकीय शोक घोषित किया गया. साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड की ओर से 19 मई को पत्र जारी करते हुए राजकीय शोक के दौरान राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई थी.

प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जमकर नाचे छात्र: इस संबंध में सभी शैक्षणिक संस्थानों को जानकारी दी गई थी, लेकिन मंगलवार यानी 19 मई की रात को देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित नामी निजी विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक महोत्सव 'रोर 2026' में मशहूर गायिका ने प्रस्तुति दी. जिसमें यूनिवर्सिटी के काफी संख्या में छात्र मौजूद रहे और जमकर नाचे. ऐसे में राजकीय शोक के बीच सांस्कृतिक महोत्सव कराने पर सरकारी आदेशों की अवहेलना की गई. जिस पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है.

"निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड के निर्देशों के बावजूद भी राजपुर क्षेत्र में स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों ने 19 मई की शाम अपने परिसर में सांस्कृतिक/मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया. जिस पर थाना राजपुर पर यूनिवर्सिटी के प्रबंधक के खिलाफ जान बूझकर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 223 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है. साथ ही मामले में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है."- पीड़ी भट्ट, राजपुर थाना प्रभारी

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Last Updated : May 20, 2026 at 7:29 PM IST

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