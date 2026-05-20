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देहरादून में राजकीय शोक के बीच प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गायिका की गाने पर थिरके छात्र, प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात सांस्कृतिक महोत्सव कराने पर प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है. यह मुकदमा राजकीय शोक के मद्देनजर जारी निर्देशों का उल्लंघन और सरकारी आदेशों की अवहेलना पर दर्ज किया गया है. बताया जा रहा है कि राजकीय शोक के बीच शिक्षण संस्थान ने अपने परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस पर अब पुलिस मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रही है.

उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक: बता दें कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल (रि) भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन पर शासन ने प्रदेशभर में 3 दिन (19 मई से 21 मई तक) का राजकीय शोक घोषित किया गया. साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड की ओर से 19 मई को पत्र जारी करते हुए राजकीय शोक के दौरान राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी प्रकार के मनोरंजन/सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई थी.