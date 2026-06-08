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फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति डकारने का आरोप, देहरादून के इस कॉलेज के प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला, दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 8, 2026 at 8:01 PM IST

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देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि कॉलेज ने साल 2021 से 2023 तक करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति को धोखाधड़ी और जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़प लिया है. फिलहाल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, देहरादून जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत ने थाना प्रेमनगर में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत साल 2021-22 और 2022-23 में बांटी गई छात्रवृत्तियों में ये सामने आया है कि कई शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति लेने में फर्जीवाड़ा किया है.

इसके बाद शासन स्तर पर इस पूरे मामले की जांच के लिए समितियों और एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है. इस घोटाले की जांच में देहरादून स्थित दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी संदिग्ध संस्थानों की सूची में शामिल किया गया.

समिति ने कॉलेज से संबंधित केवाईसी, छात्रवृत्ति लाभार्थियों और दस्तावेजों का सत्यापन किया. जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर संस्थान के प्रबंधन की भूमिका संदेह के घेरे में आई. इसके बाद संबंधित अभिलेखों और रिपोर्टों के आधार पर इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मामले में प्रेमनगर थाने में शिकायत दी है.

95 संदिग्ध संस्थानों पर कार्रवाई का निर्णय: भारत सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और जांच रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण में संदिग्ध पाए गए 95 शिक्षण संस्थानों के खिलाफ संबंधित जिलों में FIR दर्ज कराने का निर्णय लिया गया था.

इसके तहत जिला स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समितियों की ओर से जांच कराई गई. जिसके तहत देहरादून जिले में जांच के दायरे में आए 34 संस्थानों में से दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को संदिग्ध श्रेणी में चिन्हित किया गया. मामले की जांच एसडीएम सदर की अध्यक्षता वाली संयुक्त समिति की ओर से की गई.

जांच में क्या सामने आया?

  • संस्थान की KYC प्रक्रिया निदेशालय समाज कल्याण की आईटी सेल की ओर से कराई गई.
  • छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले सभी छात्र उत्तराखंड के बाहर के राज्यों से संबंधित पाए गए.
  • छात्रवृत्ति के सत्यापन से जुड़े SNO, DNO और INO अधिकारी भी अन्य राज्यों से संबंधित थे.
  • इन तथ्यों के आधार पर संयुक्त जांच समिति ने मामले को संदिग्ध माना है.

"जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत की शिकायत के आधार पर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले से जुड़े दस्तावेजों, छात्रवृत्ति भुगतान और सत्यापन प्रक्रिया की विस्तृत जांच की जाएगी. साथ ही मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जो भी तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी."- जितेंद्र कुमार, एसएसआई, थाना प्रेमनगर

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