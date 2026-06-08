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फर्जी दस्तावेजों से छात्रवृत्ति डकारने का आरोप, देहरादून के इस कॉलेज के प्रबंधन पर मुकदमा दर्ज

देहरादून: प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में कथित फर्जीवाड़े और अनियमितताओं का मामला सामने आया है. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोप है कि कॉलेज ने साल 2021 से 2023 तक करोड़ों रुपए की छात्रवृत्ति को धोखाधड़ी और जालसाजी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हड़प लिया है. फिलहाल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक, देहरादून जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जेएस रावत ने थाना प्रेमनगर में एक शिकायत दर्ज कराई है. जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत साल 2021-22 और 2022-23 में बांटी गई छात्रवृत्तियों में ये सामने आया है कि कई शिक्षण संस्थानों ने छात्रवृत्ति लेने में फर्जीवाड़ा किया है.

इसके बाद शासन स्तर पर इस पूरे मामले की जांच के लिए समितियों और एसआईटी का गठन किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है. इस घोटाले की जांच में देहरादून स्थित दून कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को भी संदिग्ध संस्थानों की सूची में शामिल किया गया.

समिति ने कॉलेज से संबंधित केवाईसी, छात्रवृत्ति लाभार्थियों और दस्तावेजों का सत्यापन किया. जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए, जिनके आधार पर संस्थान के प्रबंधन की भूमिका संदेह के घेरे में आई. इसके बाद संबंधित अभिलेखों और रिपोर्टों के आधार पर इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मामले में प्रेमनगर थाने में शिकायत दी है.