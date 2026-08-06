ETV Bharat / state

वृद्ध महिला की जमीन हड़पने वाले भू-माफिया और मिलीभगत करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केस दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

कानपुर देहात: रानियां थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीन कब्जाने का मामला सामने आया है, जहां माफिया ने सरकारी कर्मचारियों की मदद से करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा कर लिया. जब पीड़ित परिवार को इसकी जानकारी हुई तो उसने इसकी शिकायत संबंधित थाने में की, लेकिन पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. परेशान होकर पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने आरोपियों के फिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

दरअसल, पूरा मामला जनपद के रानियां थाना क्षेत्र के फतेहपुर रोशनी गांव का है, जहां गांव की रहने वाली 68 वर्षीय मुन्नी देवी का आरोप है कि 2 जून 2025 को उनके नाम पर एक फर्जी महिला को खड़ा करके महिला की फर्जी फोटो, आधार कार्ड और अंगूठे के निशान का उपयोग करके उनकी करोड़ों रुपए की कीमती जमीन का बैनामा कराया गया. इसके साथ ही जमीन के लिए दस्तावेजों में केवल 9 लाख रुपए का लेनदेन दर्शाया गया है.



पीड़िता का यह भी आरोप है कि बैनामे के बाद आरोपियों ने जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया. विरोध करने पर प्लॉट का ताला तोड़ दिया गया और वहां रखा डेढ़ लाख रुपए का सामान उठा ले गए. पीड़िता मुन्नी देवी का आरोप है कि उन्होंने जब इसकी शिकायत नजदीकी थाने में की, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.