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जोधपुर में SSC परीक्षा के दौरान निरीक्षक ने बंद किया जैमर, मामला दर्ज

बनाड़ पुलिस थाना, जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र के महादेव नगर स्थित परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी के परीक्षा के दौरान जैमर बंद करने का मामला सामने आया है. केंद्र के वेन्यू मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की आशंका के तहत एफआईआर दर्ज की. रिपोर्ट में बताया कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसीपी मंडोर अनिल शर्मा को सौंपी है।