जोधपुर में SSC परीक्षा के दौरान निरीक्षक ने बंद किया जैमर, मामला दर्ज
शिकायतकर्ता एजेंसी ने जैमर बंद करने की गतिविधि को संदेहास्पद बताते हुए परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की.
Published : November 29, 2026 at 3:04 PM IST
जोधपुर: शहर के बनाड़ थाना क्षेत्र के महादेव नगर स्थित परीक्षा केंद्र पर कर्मचारी के परीक्षा के दौरान जैमर बंद करने का मामला सामने आया है. केंद्र के वेन्यू मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की आशंका के तहत एफआईआर दर्ज की. रिपोर्ट में बताया कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एसीपी मंडोर अनिल शर्मा को सौंपी है।
गोपनीय जानकारी बाहर जाने की आशंका: एसीपी मंडोर अनिल शर्मा के अनुसार केंद्र के वेन्यू मैनेजर पवन कुमार आनंद ने एफआईआर दी है. पवन कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि वह 23 नवंबर 2026 से सरोज इन्फोटेक ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, महादेव नगर, बनाड़ में वेन्यू मैनेजर के रूप में सेवाएं दे रहा है. 28 नवंबर को एसएससी की SSC-SICPO-2026 परीक्षा की प्रथम पारी के दौरान वहां कार्यरत निरीक्षक अभिषेक मेघवाल की गतिविधि संदिग्ध नजर आई. उससे पूछताछ की तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला. सेंटर में जांच पता चला कि अभिषेक ने परीक्षा के दौरान जैमर बंद किया था. घटना केंद्र के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुई है. इसी आधार पर परीक्षा में गड़बड़ी अथवा परीक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचाने की आशंका के चलते रिपोर्ट दी गई.
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एफआईआर में नामजद निरीक्षक: एफआईआर में निरीक्षक के रूप में अभिषेक पुत्र केवलराम मेघवाल, निवासी जाजिवाल कलां, बनाड़, जोधपुर का नाम दर्ज है. शिकायतकर्ता ने जैमर बंद करने की गतिविधि को संदेहास्पद बताते हुए परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल की आशंका व्यक्त की. रिपोर्ट बनाड़ थाना पुलिस को 28 नवंबर 2026 की रात मिली, जिसे दर्ज किया. रिपोर्ट में बताया गया है कि इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध हैं. जांच एसीपी मंडोर अनिल शर्मा को सौंपी गई है.
पुलिस जांच इन बिंदुओं पर करेगी फोकस
- परीक्षा के दौरान जैमर वास्तव में कब और कितनी देर बंद हुआ?
- जैमर बंद करने की गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड हुई है या नहीं?
- जैमर बंद करने के पीछे कोई तकनीकी कारण, निर्देश अथवा अन्य परिस्थिति थी?
- जैमर बंद रहने के दौरान परीक्षा केंद्र में किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क या संचार हुआ?
- क्या परीक्षा में किस अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश हुई?
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