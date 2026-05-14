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बिना नोटिस सोना बेचने पर ICICI बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज, 94.43 ग्राम सोना नीलाम करने का आरोप

रिपोर्ट के अनुसार जब पीड़िता बैंक में ब्याज पूछने गई, तो अधिकारी बोले, 'सोना तो बेच दिया'.

Kotwali Police Station, Nimbahera
कोतवाली थाना निंबाहेड़ा (ETV Bharat Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 14, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
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चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा स्थित आईसीआईसीआई बैंक की कैलाश नगर शाखा की ओर से गिरवी रखा 94.43 ग्राम सोना बिना सूचना नीलाम करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर नितिन अग्रवाल व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है.

'हमने तो सोना बेच दिया': निंबाहेड़ा कोतवाली थाने के एएसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि केलझर थाना बस्सी निवासी आशा कुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत ने एसीजेएम कोर्ट क्रम-1 में इस्तगासा पेश किया था. इसमें बताया कि 29 अप्रैल, 2024 को उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक शाखा कैलाश नगर में 94.43 ग्राम, करीब साढ़े नौ तोला सोना गिरवी रख कर 2 लाख 20 हजार रुपए का ऋण लिया था. इसके बाद पति का एक्सीडेंट होने पर वह गांव चली गई. रिपोर्ट में आशा कुंवर ने बताया कि जनवरी 2026 में जब वह ब्याज पूछने बैंक गई, तो बैंक अधिकारियों ने कहा कि 'हमने तो सोना बेच दिया'.

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इन धाराओं में प्रकरण दर्ज: आरोप है कि बैंक मैनेजर नितिन अग्रवाल व अन्य कर्मचारियों ने योजनाबद्ध षड्यंत्र रचकर बिना किसी वैध सूचना के सोना बेच दिया. पीड़िता ने बताया कि सूचना के अधिकार से पता चला कि बैंक ने मात्र एक नोटिस भेजा था, जो भंवर सिंह नाम के व्यक्ति ने रिसीव किया, जबकि बैंक के पास उनके व पति के मोबाइल नंबर थे. लेकिन कभी फोन नहीं किया गया. एसीजेएम के आदेश पर कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया. कोतवाली निम्बाहेड़ा में धारा 318(4), 316(2), 61(2) बीएनएस-2023 के तहत मामला दर्ज किया गया.

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12.20 लाख के नुकसान का अनुमान: पीड़िता का दावा है कि नीलामी के समय एक तोला सोने की कीमत 1 लाख 60 हजार रुपए थी. इस हिसाब से साढ़े नौ तोला सोने की कीमत 15 लाख 20 हजार रुपए थी. 2 लाख 20 हजार के लोन पर ब्याज-पेनल्टी सहित तीन लाख रुपए बनते हैं. इसके बावजूद पूरा सोना बेच कर सीधे 12 लाख 20 हजार रुपए का नुकसान कर दिया.

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