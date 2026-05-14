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बिना नोटिस सोना बेचने पर ICICI बैंक मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज, 94.43 ग्राम सोना नीलाम करने का आरोप

कोतवाली थाना निंबाहेड़ा ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के निंबाहेड़ा स्थित आईसीआईसीआई बैंक की कैलाश नगर शाखा की ओर से गिरवी रखा 94.43 ग्राम सोना बिना सूचना नीलाम करने के मामले में कोर्ट के आदेश पर बैंक मैनेजर नितिन अग्रवाल व अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. निंबाहेड़ा कोतवाली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. 'हमने तो सोना बेच दिया': निंबाहेड़ा कोतवाली थाने के एएसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि केलझर थाना बस्सी निवासी आशा कुंवर पत्नी शंभूसिंह राजपूत ने एसीजेएम कोर्ट क्रम-1 में इस्तगासा पेश किया था. इसमें बताया कि 29 अप्रैल, 2024 को उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक शाखा कैलाश नगर में 94.43 ग्राम, करीब साढ़े नौ तोला सोना गिरवी रख कर 2 लाख 20 हजार रुपए का ऋण लिया था. इसके बाद पति का एक्सीडेंट होने पर वह गांव चली गई. रिपोर्ट में आशा कुंवर ने बताया कि जनवरी 2026 में जब वह ब्याज पूछने बैंक गई, तो बैंक अधिकारियों ने कहा कि 'हमने तो सोना बेच दिया'. पढ़ें: बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के खाते से चोरी कर निकाले 4.60 करोड़, शेयर मार्केट में लगाए, वहां भी डूबे