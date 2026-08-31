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हाईकोर्ट में सुनवाई के अगले दिन आईएएस डी. सुरेश के खिलाफ केस दर्ज, सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले कार्रवाई पर सवाल, हरियाणा सरकार को नोटिस जारी

पंचकूला: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में हरियाणा के आईएएस अधिकारी डी. सुरेश की याचिका पर मामले की सुनवाई के अगले ही दिन उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाने का मामला सामने आया है. याचिकाकर्ता, आईएएस डी. सुरेश द्वारा दायर याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि 26 अगस्त को नौ आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें वह (याचिकाकर्ता) भी शामिल हैं. याची द्वारा इसे अदालत की कार्यवाही को प्रभावित करने का प्रयास बताया गया है.

राज्य सरकार का पक्ष: राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट के समक्ष बताया गया कि सरकार से प्राथमिकी दर्ज करने की मंजूरी 29 जुलाई को प्राप्त हुई और तीन अगस्त को मंजूरी विजिलेंस ब्यूरो, गुरुग्राम को भेजी गई. जबकि प्राथमिकी का मसौदा 13 अगस्त को मुख्यालय भेजा गया व 25 अगस्त को उसे मंजूरी दी गई, जिसके बाद 26 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने और मामले में कोई दुर्भावना नहीं होने की बात कही गई है.

सेवानिवृत्ति के लाभ रोकने की कार्यवाही: याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा गया कि मामले की सुनवाई इससे एक दिन पहले हुई थी, जिस दौरान प्रतिवादियों की ओर से अनिवार्य प्रक्रियाओं के उल्लंघन की ओर अदालत का ध्यान आकृष्ट कराया गया था. साथ ही बताया गया था कि याचिकाकर्ता 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनके सेवानिवृत्ति लाभों को रोकने के लिए यह कार्यवाही की जा रही है. याची के अनुसार पिछली सुनवाई में राज्य सरकार ने मामले में निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा था. आरोपों के अनुसार कोर्ट को जवाब देने के बजाय उसी दिन शाम 8 बजकर 13 मिनट पर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई. इसे अदालत की प्रक्रिया को दरकिनार करने का प्रयास बताया गया.

सात दिन पहले दिया जाएगा नोटिस: हरियाणा सरकार की ओर से आरोप से इनकार किया गया और प्राथमिकी दर्ज करने की पूरी समय-रेखा अदालत के सामने रखी गई. साथ ही पुलिस द्वारा अदालत को आश्वासन दिया गया कि यदि जांच के दौरान याचिकाकर्ता की हिरासत आवश्यक होती है तो उसे सात दिन पहले नोटिस दिया जाएगा. यह बयान गुरुग्राम के सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के निर्देश पर अदालत के समक्ष दिया गया.