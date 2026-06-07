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दूसरी महिला को ले जाकर फर्जी तरीके से निकाले गोल्ड लोन के आभूषण, पति समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: लखनऊ की एक महिला ने अपने पति, बैंक मैनेजर और एक अज्ञात महिला पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर करीब 20 लाख रुपए मूल्य के गोल्ड लोन के आभूषण फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाए हैं. साथ ही एसएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद थाना कैंट में पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला का आरोप है कि उनकी जगह किसी और महिला को बैंक में ले जाकर गोल्ड लोन के आभूषण फर्जी तरीके से निकाले गए हैं.

पति पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप: दरअसल, लखनऊ निवासी एक महिला ने देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाला को एक शिकायत दी है. जिसमें महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका विवाह 17 अप्रैल 2009 को हिंदू रीति-रिवाज से प्रवीन कुमार निवासी बल्लूपुर, गढ़ी कैंट (देहरादून) के साथ हुआ था. करीब 6 महीने पहले उनके पति ने उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया था.

गोल्ड लोन के तहत जमा किए 20 लाख के आभूषण निकालने के आरोप: इस संबंध में उन्होंने पहले ही अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई की ओएनजीसी तेल भवन शाखा (देहरादून) में उनके नाम से लिए गए गोल्ड लोन के तहत जमा किए गए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण उनके पति ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से निकलवा लिए.