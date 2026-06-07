दूसरी महिला को ले जाकर फर्जी तरीके से निकाले गोल्ड लोन के आभूषण, पति समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
देहरादून में बैंक में दूसरी महिला को ले जाकर गोल्ड लोन के आभूषण फर्जी तरीके से निकालने के आरोप, पति-बैंक मैनेजर-अज्ञात महिला पर मुकदमा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 4:09 PM IST
देहरादून: लखनऊ की एक महिला ने अपने पति, बैंक मैनेजर और एक अज्ञात महिला पर कथित रूप से धोखाधड़ी कर करीब 20 लाख रुपए मूल्य के गोल्ड लोन के आभूषण फर्जी तरीके से निकालने का आरोप लगाए हैं. साथ ही एसएसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है. जिसके बाद थाना कैंट में पति समेत तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. महिला का आरोप है कि उनकी जगह किसी और महिला को बैंक में ले जाकर गोल्ड लोन के आभूषण फर्जी तरीके से निकाले गए हैं.
पति पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप: दरअसल, लखनऊ निवासी एक महिला ने देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाला को एक शिकायत दी है. जिसमें महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उनका विवाह 17 अप्रैल 2009 को हिंदू रीति-रिवाज से प्रवीन कुमार निवासी बल्लूपुर, गढ़ी कैंट (देहरादून) के साथ हुआ था. करीब 6 महीने पहले उनके पति ने उन्हें मारपीट कर घर से निकाल दिया था.
गोल्ड लोन के तहत जमा किए 20 लाख के आभूषण निकालने के आरोप: इस संबंध में उन्होंने पहले ही अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया हुआ है. तहरीर में आरोप लगाया गया है कि एसबीआई की ओएनजीसी तेल भवन शाखा (देहरादून) में उनके नाम से लिए गए गोल्ड लोन के तहत जमा किए गए करीब 20 लाख रुपए मूल्य के आभूषण उनके पति ने बैंक मैनेजर की मिलीभगत से निकलवा लिए.
दूसरी महिला को पत्नी बनाकर फर्जी हस्ताक्षर से पैसे निकालने के आरोप: महिला के मुताबिक, इस गोल्ड लोन की ईएमआई उनके बैंक खाते संख्या से कटती थी. महिला का कहना है कि उनके पति ने एक अन्य महिला को अपनी पत्नी बताकर बैंक में पेश किया और कथित तौर पर उनके फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर बैंक में बकाया राशि जमा करने के बाद आभूषण रिलीज करवा लिए.
बैंक अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप: महिला का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी उन्हें 9 फरवरी 2026 को बैंक से मिले मैसेज के माध्यम से हुई. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने बैंक मैनेजर से संपर्क किया, तो शुरुआत में उन्हें बताया गया कि आभूषण उन्होंने खुद प्राप्त किए हैं. बाद में बैंक अधिकारियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि आभूषण लेने के दौरान वहां कोई दूसरी महिला मौजूद थी, जिसे उनके पति ने उनकी पत्नी के रूप में पेश किया था.
"महिला की शिकायत के आधार पर प्रवीण कुमार, संबंधित बैंक मैनेजर और अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी एवं आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ ही पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है."- शंकर सिंह बिष्ट, थाना कैंट प्रभारी
ये भी पढ़ें-