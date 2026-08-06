प्रियंका विश्नोई मौत मामला: कोर्ट के आदेश पर फिर दर्ज हुआ मामला, अस्पताल संचालकों पर फर्जीवाड़े का आरोप
परिजनों का आरोप है कि पुलिस और कलेक्टर की जांच कमेटी को दिए गए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया.
Published : August 6, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : August 6, 2026 at 6:51 PM IST
जोधपुर: आरएएस अधिकारी प्रियंका विश्नोई की मौत के मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या आठ की अदालत ने बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने वसुंधरा अस्पताल के संचालक डॉ. संजय मकवाना, डॉ. रेणु मकवाना और डॉ. विनोद शैली के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मामला दर्ज करने का आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने में झूठे साक्ष्य बनाने और साक्ष्य खुर्द-बुर्द करने जैसी धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के थानाधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि प्रियंका के ससुर सहीराम विश्नोई ने अदालत में परिवाद पेश कर बताया कि 5 सितंबर 2024 को सुबह 11:30 बजे वह अस्पताल में भर्ती हुईं और दोपहर 2:25 बजे तक ऑपरेशन हो गया. परिवाद में सवाल उठाया गया कि जब खून की जांच रिपोर्ट 1:30 बजे आई, तो बिना रिपोर्ट देखे 1:05 बजे ऑपरेशन कैसे शुरू हो गया? एनेस्थीसिया डॉक्टरों ने 11:30 बजे जांच करने का नोट डाला, जबकि सैंपल 12:15 बजे भेजा गया था. परिजनों का आरोप है कि पुलिस और कलेक्टर की जांच कमेटी को दिए गए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया.
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क्या है पूरा मामला? प्रियंका विश्नोई 5 सितंबर 2024 को सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुईं. अगले दिन उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद 7 सितंबर को परिजन उन्हें अहमदाबाद के निजी अस्पताल ले गए, जहां 18 सितंबर 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली. परिजनों ने मामले में षड्यंत्रपूर्वक लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके चलते कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज से जांच करवाई थी. अस्पताल के निदेशक डॉ. संजय मकवाना का कहना है कि पहले भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे, जिनकी जांच हो चुकी है और न्यायालय ने उन्हें खारिज किया था.