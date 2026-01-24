ETV Bharat / state

पार्षद के बेटे को कटवाने के लिए कुत्तों से करवाया हमला, 4 महिलाओं और 2 पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र के खुदानेवाला सहस्त्रधारा रोड पर पार्षद के 5 साल के बच्चे पर दो कुत्ते छोड़ने ओर पार्षद सहित पार्षद की पत्नी के साथ गाली गलौज करने के आरोप में चार अज्ञात महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

देहरादून में पार्षद के बेटे के ऊपर छोड़ दिए कुत्ते! बता दें कि खुदानेवाला सहस्त्रधारा रोड के पार्षद संजीत कुमार बंसल ने शिकायत दर्ज कराई है कि 19 जनवरी की शाम को उनकी पत्नी 5 साल के बेटे को घुमाने के लिए ले गई थी. माता वाला पार्क के पास चार महिलाएं और दो पुरुष अपने दो कुत्तों को घुमा रहे थे. इस दौरान कुत्तों ने बच्चों पर भौंकना शुरू किया तो पार्षद की पत्नी ने सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते घुमाने का विरोध जताया.

पार्षद की पत्नी ने मारपीट का भी लगाया आरोप: उसके बाद दोनों पक्षों में काफी बहस हो गई. मामला हाथापाई तक पहुंच गया. किसी तरह गांव के लोगों ने बीच बचाव करते हुए उन्हें छुड़ाया. इस दौरान पार्षद की पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बच्चे पर कुत्ते छोड़े. हालांकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ. इस सूचना पर पार्षद भी मौके पर पहुंच गए और सार्वजनिक जगह पर कुत्ते घुमाने और मारपीट करने का कारण पूछा. आरोप है कि उन लोगों ने पार्षद से भी अभद्रता करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी.