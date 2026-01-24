ETV Bharat / state

पार्षद के बेटे को कटवाने के लिए कुत्तों से करवाया हमला, 4 महिलाओं और 2 पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पार्षद की पत्नी बेटे को टहलाने के लिए पार्क ले गई थी, चार महिलाओं और दो पुरुषों पर कुत्तों से हमला करवाने का आरोप है

DEHRADUN DOG BITE
देहरादून में कुत्तों को लेकर मारपीट
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 1:05 PM IST

देहरादून: थाना रायपुर क्षेत्र के खुदानेवाला सहस्त्रधारा रोड पर पार्षद के 5 साल के बच्चे पर दो कुत्ते छोड़ने ओर पार्षद सहित पार्षद की पत्नी के साथ गाली गलौज करने के आरोप में चार अज्ञात महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ थाना रायपुर में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

देहरादून में पार्षद के बेटे के ऊपर छोड़ दिए कुत्ते! बता दें कि खुदानेवाला सहस्त्रधारा रोड के पार्षद संजीत कुमार बंसल ने शिकायत दर्ज कराई है कि 19 जनवरी की शाम को उनकी पत्नी 5 साल के बेटे को घुमाने के लिए ले गई थी. माता वाला पार्क के पास चार महिलाएं और दो पुरुष अपने दो कुत्तों को घुमा रहे थे. इस दौरान कुत्तों ने बच्चों पर भौंकना शुरू किया तो पार्षद की पत्नी ने सार्वजनिक स्थान पर कुत्ते घुमाने का विरोध जताया.

पार्षद की पत्नी ने मारपीट का भी लगाया आरोप: उसके बाद दोनों पक्षों में काफी बहस हो गई. मामला हाथापाई तक पहुंच गया. किसी तरह गांव के लोगों ने बीच बचाव करते हुए उन्हें छुड़ाया. इस दौरान पार्षद की पत्नी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने बच्चे पर कुत्ते छोड़े. हालांकि बच्चों को कोई नुकसान नहीं हुआ. इस सूचना पर पार्षद भी मौके पर पहुंच गए और सार्वजनिक जगह पर कुत्ते घुमाने और मारपीट करने का कारण पूछा. आरोप है कि उन लोगों ने पार्षद से भी अभद्रता करते हुए मारपीट करनी शुरू कर दी.

पुलिस ने मारपीट का मुकदमा दर्ज किया: थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि-

पार्षद की दी गई शिकायत के आधार पर जब जांच की गई, तो जानकारी मिली कि इसमें कुत्ते के काटने का मामला सामने नहीं आया है. कुत्ता घुमा रही चार महिलाओं और दो पुरुषों ने पार्षद और उनकी पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की थी. इस आरोप में अज्ञात चार महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हुए महिलाओं और पुरुषों की पहचान की जा रही है.
-गिरीश नेगी, थाना प्रभारी, रायपुर-

देहरादून में पहले भी हो चुकी हैं कुत्तों के द्वारा कटवाने की घटनाएं: वहीं नगर निगम द्वारा कुत्तों को लेकर नियमों का पालन करवाने के लिए सख्त रुख अपनाया हुआ है. नगर निगम द्वारा लगातार चालान की कार्रवाई भी की जा रही है. इसके बावजूद देहरादून में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कुछ दिन पहले भी पटेल नगर में एक अधिवक्ता ने घर के आगे कुत्ता घुमा रहे लोगों का विरोध किया, तो उन्होंने मारपीट करते हुए कुत्ता छोड़ दिया था. साथ ही राजपुर रोड पर भी टेंपो चालक पर पालतू कुत्ते को छोड़ने की घटना हुई थी.

