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किच्छा में रैगिंग और मारपीट मामला, कोर्ट के आदेश पर चार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शिकायती पत्र के मुताबिक, घटना 26 फरवरी की बताई जा रही है. पीड़ित छात्र अपने साथी छात्रों के साथ कॉलेज के कॉमन रूम में बैठा हुआ था. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी चार छात्र वहां पहुंचे और उसकी रैगिंग करने लगे. विरोध करने पर आरोपियों ने उसे और उसके साथियों के साथ धक्का-मुक्की की, फिर मारपीट शुरू कर दी. यह पूरी घटना कॉमन रूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई.

रैगिंग, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप: दरअसल, किच्छा निवासी और सरकारी महाविद्यालय में बीए प्रथम वर्ष के एक छात्र ने न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया है. जिसमें उसने कॉलेज के चार छात्रों पर रैगिंग, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. जिस पर न्यायालय सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट किच्छा के आदेश पर थाना किच्छा पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है.

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के किच्छा स्थित एक सरकारी महाविद्यालय में रैगिंग, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. मामले में बीए प्रथम वर्ष के छात्र की शिकायत पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने चार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया है कि कॉलेज परिसर से लेकर सड़क तक उसके साथ कई बार मारपीट की गई.

शिकायत में कहा गया है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन आरोपी छात्रों ने जाते-जाते कॉलेज के बाहर जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि थोड़ी देर बाद जब पीड़ित छात्र अपने साथियों के साथ घर जाने के लिए निकला, तो आरोपियों ने कॉलेज का गेट बंद कर बाहर से अन्य युवकों को बुला लिया. इतना ही नहीं आरोपियों ने हाथों में लाठी-डंडे और अवैध हथियार लेकर छात्र को घेर लिया और उसकी बाइक की चाबी तक छीन ली.

पीड़ित छात्र का आरोप है कि प्रधानाचार्य के हस्तक्षेप के बाद वो कॉलेज से निकला, लेकिन महाकाली मंदिर के पास आरोपियों और उनके साथियों ने दोबारा हमला कर दिया. इस दौरान उसके साथियों के साथ बुरी तरह मारपीट की. अगले दिन यानी 27 फरवरी को भी कॉलेज में शिकायत के दौरान लोहे की रॉड से हमला करने का आरोप लगाया गया है.

"इस घटना के बाद मैं मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था. जिसकी वजह से घर पर रहकर इलाज कराना पड़ा. मैंने पहले थाना किच्छा और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी."- पीड़ित छात्र

न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा: उधर, मामला न्यायालय पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आई. जिसके बाद पुलिस ने चार छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

"न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की विवेचना जारी है. जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."- रवि सैनी, प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली किच्छा

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