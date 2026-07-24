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किच्छा में 300 से ज्यादा से किसानों से करोड़ों की ठगी का आरोप, फर्म संचालक समेत चार पर मुकदमा दर्ज

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा में किसानों के साथ करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. किसानों की शिकायत पर फर्म संचालक और उसके चार सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोप है कि फर्जी स्टांप और शपथपत्र तैयार कर सैकड़ों किसानों की भुगतान राशि अपनी फर्म के खाते में ट्रांसफर कर ली गई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

दरअसल, उधम सिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में किसानों के साथ बड़े पैमाने पर कथित धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला सामने आया है. किसानों की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी गई तहरीर के आधार पर किच्छा कोतवाली पुलिस ने एक फर्म के संचालक हरेंद्र मलिक उसके सहयोगियों राहुल कुमार, राहुल राणा, युवराज और चितरंजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसानों की करोड़ों रुपये की भुगतान राशि हड़प ली.

क्या हैं आरोप? शिकायतकर्ताओं ने बताया कि वे सभी पेशे से किसान हैं और साल 2021 में हरेंद्र मलिक की फर्म, जो भारत सरकार के उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) की प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कार्य कर रही थी, उसमें गेहूं का पंजीकरण कराया था. किसानों ने अपनी गेहूं की फसल फर्म में जमा कराई थी, जिसके बदले भुगतान तीन किश्तों में होना था. पहली किश्त मिलने के बाद शेष दो किश्तों के भुगतान के लिए हरेंद्र मलिक लगातार समय मांगता रहा और किसानों को आश्वासन देता रहा.

काफी समय तक भुगतान नहीं मिलने पर किसानों ने खुद नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) के अधिकारियों से संपर्क किया. वहां से उन्हें जानकारी मिली कि उनके नाम पर कोई भुगतान बकाया नहीं है, बल्कि पूरी राशि पहले ही जारी की जा चुकी है. यह जानकारी मिलने के बाद किसानों को संदेह हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है.

तहरीर में आरोप लगाया गया है कि हरेंद्र मलिक और उसके सहयोगियों ने किसानों के नाम से फर्जी स्टांप पेपर और झूठे शपथपत्र तैयार कर उन्हें NFL में जमा किया और किसानों की भुगतान राशि अपनी फर्म के बैंक खाते में ट्रांसफर करा ली. इतना ही नहीं किसानों की अंडर साइज गेहूं को भी बाजार में बेचकर आर्थिक लाभ कमाया गया.