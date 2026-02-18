उधम सिंह नगर: नाबालिग से शादी करने हरियाणा से आया था दूल्हा, पुलिस ने रोकी शादी, मुकदमा दर्ज
उधम सिंह नगर में नाबालिग लड़की की शादी कराने के आरोप में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के विवाह की तैयारी की सूचना पर पुलिस और बाल संरक्षण टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विवाह रुकवा दिया. जांच में लड़की की उम्र निर्धारित वैवाहिक आयु (18 वर्ष) से कम पाए जाने पर वर-वधू पक्ष के चार परिजनों के खिलाफ नामजद समेत अन्य के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
पुल भट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 16 फरवरी की रात बाल विवाह कराए जाने की सूचना मिलने पर पुलिस महकमा सक्रिय हो गया. इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट (आईएसडी) की निदेशक बिंदुवासिनी ने डायल 112 पर सूचना दी कि गांव में एक नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा है.
सूचना मिलते ही पुलभट्टा पुलिस और बाल संरक्षण टीम मौके के लिए रवाना हुई. टीम के मौके पर पहुंचने पर पाया गया कि गांव के एक व्यक्ति अपनी नाबालिग बेटी की शादी हरियाणा के जींद निवासी एक परिवार में करा रहे थे. हरियाणा से बारात भी पहुंच चुकी थी और विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में थीं.
पुलिस ने जब दुल्हन की माता से बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज दिखाने को कहा तो वो कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा सकीं. संदेह होने पर पुलिस ने तत्काल विवाह रुकवा दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए बालिका को आईएसडी की निदेशक बिंदुवासिनी की सुपुर्दगी में दिया गया और बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से उसे वन स्टॉप सेंटर, रुद्रपुर भेज दिया गया, जहां उसकी काउंसलिंग और सुरक्षा की व्यवस्था की गई.
17 फरवरी को एसआई रिनी चौहान ने बाल कल्याण समिति, रुद्रपुर पहुंचकर मामले की विस्तृत जानकारी ली. जांच के दौरान प्राप्त आयु संबंधी दस्तावेजों में बालिका की उम्र वैधानिक विवाह आयु 15 साल पाई गई. वहीं दूल्हे की उम्र 24 साल बताई गई. इसके आधार पर पुलिस ने नाबालिग के माता, पिता, दूल्हे और दूल्हे पिता समेत अन्य संबंधित लोगों के विरुद्ध बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.
पुल भट्ठा थाना प्रभारी निरीक्षक प्रदीप मिश्रा ने बताया कि,
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए और उनके द्वारा स्पष्ट किया है कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आमजन से अपील की गई है कि यदि कहीं भी बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएं, ताकि समय रहते ऐसी कुप्रथा पर रोक लगाई जा सके.
- प्रदीप मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, पुल भट्ठा थाना -
