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गाजियाबाद: हिंदू रक्षा दल के चार कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज, कैफे संचालक को धमकाने और पैसे मांगने का आरोप

गाजियाबाद इंदिरापुरम स्थित कैफे में हंगामें को लेकर हिंदू रक्षा दल के चार कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज,कैफे के बिल मांगने पर स्टॉफ से की मारपीट

गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के चार कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज
गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के चार कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद इंदिरापुरम स्थित डी मॉल के एक कैफे में हंगामे को लेकर पुलिस ने हिंदू रक्षा दल के चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इंदिरापुरम थाने में कई धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है. कैफे संचालिका हरलीन कौर की शिकायत पर ये मुकदमा दर्ज किया गया है.

मामले को लेकर पीड़िता का बयान भी सामने आया है. हरलीन कौर के मुताबिक, " मैं इंदिरापुरम स्थित डी मॉल में कैफे संचालित करती हूं. कैफे के सभी कागज पूरे हैं. पिछली कई बार से हिंदू रक्षा दल के कुछ लोग, जिसमें सौरभ पंडित दक्ष चौधरी अक्कू पंडित अमित पहलवान के द्वारा मेरे कैफे पर आकर फ्री का खाना होता रहता है. पुलिस और पिंकी चौधरी का नाम लेकर बिना पैसे दिए यह लोग चले जाया करते थे. अभी कुछ दिन पूर्व जब इन लोगों से बिल देने के लिए कहा गया कि आप लोग थोड़ा बहुत बिल दे दिया करो तो इस बात पर इन लोगों के द्वारा स्टाफ के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई."

हरलीन कौर ने आगे बताया, " इस पूरे मामले की शिकायत 112 पर कॉल करके की गई थी. इससे पहले भी यह लोग कुछ दिन पूर्व में आए थे और तोड़फोड़ की थी. जब मेरे द्वारा विरोध किया गया तो जान से मारने की धमकी दी गई और पचास हजार रुपए महीना देने के लिए कहा गया."

पीड़िता द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की गई थी. पीड़िता ने बयान में कहा, इन लोगों के द्वारा लगातार प्रसारित किया जा रहा है. मुझे लोगों से जान का खतरा बना हुआ है क्योंकि यह लोग बिना मतलब के कैफे में जाकर तोड़फोड़ करते हैं और मारपीट करते हैं."

" कर्जा लेकर व्यापार शुरू किया था अब कर्ज चुका रहा हूं प्रॉपर्टी का किराया दूं या फिर इन लोगों को पैसा भरूं ? यह तो सरासर वसूली है. क्या मुझे अब इन लोगों को गुंडा टैक्स देना होगा ?"

-हरलीन कौर

पीड़िता का कहना है, " यह लोग पहले भी कह चुके हैं कि अगर गुंडा टैक्स नहीं दोगे तो कैेफे नहीं चल पाएगा क्योंकि पहले राजनगर में भी कैफे बंद करवा चुके हैं. पैसे मांगे जाने और पेमेंट के साक्षी और कैफे में की गई मारपीट के वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है. मेरे पास सभी प्रकार के कॉल रिकॉर्ड भी मौजूद हैं जो कि मैं देने के लिए तैयार हूं."

कैफे संचालिका हरलीन कौर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आए तथ्यों और साक्षी के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

- सूर्यबली मौर्य एसीपी इंदिरापुरम

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हिंदू रक्षा दल कार्यकर्ता पर मुकदमा
FIR ON 4 HINDU RAKSHA DAL MEMBER

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